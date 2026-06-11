Shakira, Burna Boy und Madonna: Stars für WM-Auftritte

Shakira, Burna Boy und Madonna werden gemeinsam auftreten. Shakira wird auch bei der Eröffnungsfeier und im Finale auftreten. Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 eine Bleibe gefunden in Winston-Salem, North Carolina.

Shakira ist die Sängerin der offiziellen WM-Hymne seit 2010 und 2014. Sie hat den Song "Dai Dai" gemeinsam mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy interpretiert.

In einem Video läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt sie eine kurze Choreographie mit Tänzern. Shakira wird auch bei der Eröffnungsfeier und im Finale auftreten. Für die WM 2026 hat die deutsche Nationalmannschaft eine Bleibe gefunden in Winston-Salem, North Carolina





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