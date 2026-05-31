Shakira dankt Bayern-Stars für ihre Teilnahme am WM-Song

Shakira hat sich bei den Bayern-Stars Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala und Alphonso Davies für ihre Teilnahme am Musikvideo zum offiziellen WM-Song 2026 bedankt.

Die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira hat sich bei den Bayern-Stars Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala und Alphonso Davies für ihre Teilnahme am Musikvideo zum offiziellen WM-Song 2026 bedankt.

In einer Instagram-Story teilte sie mit, dass sie dankbar für die Unterstützung der Spieler ist und sie sich bei der Weltmeisterschaft treffen wird. Das Musikvideo zum Lied 'Dai Dai' ist bereits nach einer Woche auf YouTube über 52 Millionen Mal abgerufen worden und zeigt die Spieler zusammen mit anderen Fußball-Superstars wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior. Shakira hat bereits zwei Turnier-Lieder produziert: 'Waka Waka' für die WM 2010 und 'La La La' für die WM 2014.

Beide Lieder wurden zu Welthits und es bleibt abzuwarten, ob das auch mit der Hilfe der Bayern-Stars gelingt





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