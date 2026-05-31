Shakira dankt Bayern-Stars in Instagram-Story für WM-Song-Teilenahme

Die kolumbianische Sängerin Shakira hat sich bei vier Spielern des FC Bayern für deren Mitwirkung im offiziellen WM-Song 2026 bedankt. Das Musikvideo zu Dai Dai, das bereits Millionen Aufrufe sammelte, zeigt Stars wie Harry Kane, Luis Díaz, Jamal Musiala und Alphonso Davies neben Kylian Mbappé und Vinícius Júnior.

Superstar Shakira hat sich mit einer überraschenden Instagram-Story an vier Spieler des FC Bayern München gewandt und sich bei ihnen für ihre Teilnahme am offiziellen WM-Song 2026 bedankt.

Die kolumbianische Pop-Sängerin markierte in ihrer Story den offiziellen Account des deutschen Rekordmeisters sowie die Profile von Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala und Alphonso Davies. Dazu schrieb sie: Danke für eure Unterstützung! Wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft! Hintergrund dieser Geste ist das Musikvideo zu ihrem neuen Lied Dai Dai, dem offiziellen Song der Weltmeisterschaft 2026.

In dem dreiminütigen Clip sind die Bayern-Stars neben weiteren Fußballgrößen wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior zu sehen. Gleich zu Beginn signalisieren sie mit dem englischen Ausspruch We are ready, dass das Turnier starten kann. Im weiteren Verlauf des Videos spielen sie mit dem Ball und unterstreichen damit die Verbindung zwischen Fußball und Musik. Die Teilnahme des Münchner Quartetts verleiht dem Clip eine enorme Reichweite, da Díaz, Kane, Musiala und Davies zusammengerechnet etwa 40 Millionen Instagram-Follower haben.

Das Video hat bereits nach einer Woche 52 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht. Shakira hatte zuvor bereits zwei Welthits für Fußballweltmeisterschaften produziert: Waka Waka für die WM 2010 und La La La für die WM 2014, letzteres während des Turniers, das die deutsche Nationalmannschaft gewann. Mit ihrer erneuten Zusammenarbeit mit Fußballstars unterstreicht sie ihre Position als Queen of World Cup Songs. Die Bayern-Spieler zeigten sich in sozialen Medien begeistert über die Einbeziehung und das Lob der internationalen Musikikone.

Die Aktion unterstreicht die wachsende Verschmelzung von Sport und Unterhaltung im digitalen Zeitalter und demonstriert die globale Reichweite von Top-Athleten jenseits des Spielfelds. Während die genaue Produktionszeit des Videos nicht bestätigt wurde, wird vermutet, dass die Dreharbeiten während der vergangenen Saison stattfanden. Die Veröffentlichung des Songs und des Videos marks den offiziellen Startschuss für die marketingintensive Phase vor der WM 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird.

Shakiras Dankeschön an die Bayern-Stars zeigt die Wertschätzung für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, über den Fußball hinaus als globale Botschafter zu agieren. Die Zusammenarbeit profitiert beide Seiten: Die Spieler steigern ihre Medienpräsenz, während Shakira durch ihre Verbindung zu den Top-Stars des Sports ihre Zielgruppe weiter vergrößert. Dieses moderne Cross-Promotion-Modell ist charakteristisch für die heutige Unterhaltungsindustrie, in der Inhalte über verschiedene Plattformen und Zielgruppen hinweg verbreitet werden.

Der Erfolg des Videos spiegelt sich nicht nur in den Aufrufzahlen wider, sondern auch in der regen Diskussion in den sozialen Medien, wo Fans die Performance der Fußballer und die eingängige Melodie von Dai Dai feiern. Shakira bleibt mit dieser erneuten WM-Hymne eine der prägendsten künstlerischen Stimmen im Fußballkontext und setzt mit dem Clip neue Maßstäbe für die Vermarktung solcher Großereignisse





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