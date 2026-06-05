Shakira eröffnet WM 2026 mit dem neuen Song \"Dai Dai\" im Aztekenstadion

Shakira tritt gemeinsam mit Burna Boy bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko‑Stadt auf, präsentiert den offiziellen Turnier‑Song \"Dai Dai\" und wird später beim Finale zusammen mit Madonna und BTS auftreten.

Die FIFA hat den spektakulären Auftritt der kolumbianischen Popikone Shakira auf der Eröffnungszeremonie der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 bestätigt. Am 11. Juni wird sie im legendären Aztekenstadion in Mexiko‑Stadt gemeinsam mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy den offiziellen Turnier‑Song \" Dai Dai \" live darbieten.

Die Show beginnt bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen den Co‑Gastgebern Mexiko und Südafrika, das um 21 Uhr deutscher Zeit losgeht. Besucher dürfen bereits vier Stunden vor Spielbeginn die Atmosphäre im Stadion genießen, während die musikalische Untermalung das Publikum auf ein unvergessliches Fest aus Fußball, Musik und Kultur einstimmt.



Der neue Song \"Dai Dai\" verbindet mehrere Sprachen zu einem eingängigen Mix aus tanzbarem Pop und Afro‑Beat‑Energie. Der Refrain lautet: \"Dai, dai, iko, dale, allez, let's go!

\" - ein Aufruf, gemeinsam in die Spiele zu starten. Der Text erwähnt Fußballlegenden wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé sowie Fußballnationen, darunter Deutschland, und soll die globale Fangemeinde verbindlich anfeuern. Für Shakira ist das nicht das erste Mal, dass sie das Weltmeisterschafts‑Event musikalisch begleitet: 2010 prägte ihr Hit \"Waka Waka (This Time for Africa)\" die WM in Südafrika und wurde zum weltweit bekannten Fußball‑Ohrwurm. Mit \"Dai Dai\" hofft sie, einen ebenso prägenden Soundtrack zu schaffen.





Neben Shakira und Burna Boy stehen weitere internationale Stars bereit, das Eröffnungsprogramm zu bereichern. Die Liste umfasst Künstler wie Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Alejandro Fernández und Belinda, die alle für ein abwechslungsreiches musikalisches Line‑up sorgen. Shakira wird zudem nicht nur bei der Eröffnungsfeier, sondern auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford auftreten.

Dort teilt sie die Bühne mit Pop‑Ikone Madonna und der K‑Pop‑Gruppe BTS und soll erneut ihren neuen Titelsong präsentieren. Auch die anderen Co‑Gastgeber USA und Kanada planen für ihre Auftaktspiele eigene Eröffnungsfeiern, um das globale Fußballfest weiter auszubauen. Die FIFA hofft, dass die Kombination aus sportlichen Höchstleistungen und internationalen Musikacts die WM 2026 zu einem unvergesslichen kulturellen Ereignis macht





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