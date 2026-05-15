Shakira liefert WM-Hit "Dai Dai" nach 16 Jahren

Shakira, bekannt für ihre Hits "Hips Don't Lie" und "She Wolf", liefert nach 16 Jahren den nächsten WM-Hit. Mit "Dai Dai" will sie an den Erfolg von "Waka Waka" von 2010 anknüpfen. Der Song wurde in Zusammenarbeit mit Burna Boy produziert und jetzt veröffentlicht. Der Name des Liedes erinnert an den Hit von 2010 und beinhaltet Namen bekannter Fußball-Stars wie Messi, Ronaldo und Pelé.

Shakira liefert nach 16 Jahren den nächsten WM-Hit. Die kolumbianische Sängerin präsentiert " Dai Dai ", und will damit an den gigantischen Erfolg von " Waka Waka " anknüpfen.

Der Song von 2010 hat auf YouTube mittlerweile 4,5 Milliarden Aufrufe. Ein hoher Messlatte für das neue Stück. Der offizielle WM-Song entstand in Zusammenarbeit mit Burna Boy und wurde jetzt veröffentlicht. Bereits der Name des Liedes weckt Erinnerungen an den Hit aus dem Jahr 2010.

Die Dopplung von "Waka Waka" zu "Dai Dai" ist kaum ein Zufall – beide Begriffe bedeuten sinngemäß "Los geht's". soziale Netzwerke aktivieren Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO). Gemeinsam mit dem Afrobeat-Künstler Burna Boy setzt die 49-Jährige auf pure Motivation. Der Songtext, verfasst in Spanisch und Englisch, beinhaltet Zeilen wie: "Folge deinem Verlangen! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Du bist der Herr über dieses Feuer – niemand kann es dir nehmen.

". Besonders international wird es im Refrain: Hier mischen sich Englisch, Spanisch, Französisch und Japanisch. Die deutsche Sprache fehlt an dieser Stelle zwar, dafür folgt im späteren Verlauf des Liedes prominentes Name-Dropping von Legenden wie Messi, Ronaldo und Pelé. Anschließend werden verschiedene Nationen aufgezählt.

Auch Deutschland wird bedacht: Bei Minute 2.53 ist das Wort "Germany" zu hören. Italien hingegen findet in "Dai Dai" keine Erwähnung. Wer die Fußballwelt so anheizt, tritt selbstverständlich auch beim großen Finale auf. Das Endspiel um die Weltmeisterschaft wird am 19.

Juli im MetLife Stadium in New Jersey ausgetragen. Die Zuschauer erwartet eine verdoppelte Halbzeitshow: Statt der üblichen 15 Minuten Pause gibt es ein 30-minütiges Musik-Event. Shakira teilt sich die Bühne dabei mit Madonna und den K-Pop-Stars von BTS. Bis zu diesem Finale stehen für die Fans insgesamt 103 Partien auf dem Programm.

Das Turnier startet am 11. Juni in Mexiko City mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südkorea. Passend dazu heißt es ab jetzt: "Dai Dai"





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