Shakira, Mackie und Lindner im News-Express

Im heutigen News-Express erfahren Sie alles über die gesundheitlichen Probleme von Shakira, die überraschende Karriereinformation von Anthony Mackie und die neue politische Haltung von Christian Lindner. Christian Friedel hingegen spricht über seine Zukunft als Schauspieler.

Shakira, 48, Sängerin, musste ins Krankenhaus. Am Sonntag sollte sie eigentlich in der peruanischen Hauptstadt Lima auftreten – das Konzert sagte sie allerdings kurzfristig ab. Am Samstag war sie mit Unterleibsschmerzen in ein Krankenhaus gebracht worden. In einer Instagram-Story entschuldigte sie sich bei ihren Fans und schrieb: „Die Ärzte, in deren Behandlung ich mich derzeit befinde, haben mir mitgeteilt, dass meine Verfassung für einen Auftritt heute Abend nicht ausreicht.

“ Sie sei sehr traurig darüber. Diesen Montag darf sie voraussichtlich das Krankenhaus verlassen und möchte so schnell wie möglich wieder auf die Bühne. Der Auftritt in Lima war als Teil ihrer Welttournee geplant. Anthony Mackie, 46, Captain-America-Schauspieler, wusste zunächst nicht, dass er Captain America ist. In der britischen Comedy Talkshow „The Graham Norton Show“ erzählte er, wie Chris Evans, sein Vorgänger in der Marcel-Rolle, ihn mit der Nachricht überrascht hat. „Er hat gefragt, ob wir bei ihm Football schauen wollen“, erinnert sich Mackie, der neben Evans die Rolle des Falcon spielte. Dann habe ihm Evans überschwänglich gratuliert – zu diesem Zeitpunkt wusste Mackie aber noch gar nicht wofür. Evans sei daraufhin aufgesprungen und habe das Drehbuch des Films „Avengers: Endgame“ geholt, den sie damals gemeinsam in Atlanta abdrehten. Erst, als Mackie die Szene gelesen habe, in der Captain America sein Schild an Falcon übergibt, habe er verstanden, dass er der neue Star des Marvel-Universums sein würde. „Wir sind umhergesprungen und haben uns umarmt. Evans hat mich angeschaut, wie ein stolzer Vater“, sagte Mackie. Christian Lindner, 46, Politiker, würde Olaf Scholz nicht mehr zu seiner Hochzeit einladen. Das sagte er am Sonntag in der RTL-Sendung „Kreuzverhör“. 2022 sah das noch anders aus. Als der FDP-Politiker seiner jetzigen Frau Franca Lehfeldt 2022 auf Sylt das Ja-Wort gab, feierte der amtierende Bundeskanzler gemeinsam mit den beiden und weiteren politischen Kollegen, unter ihnen Friedrich Merz, im Promi-Lokal Sansibar. „Anders als andere versuche ich zwischen privat und Politik zu trennen“, beteuerte Lindner nun. Er habe in den vergangenen Monaten gelernt, wie Scholz über ihn denkt. Damit bezieht sich Lindner vermutlich auf seine Entlassung als Finanzminister im November vergangenen Jahres. Christian Friedel, 45, Schauspieler, möchte keinen Nazi mehr spielen. Nach seiner Rolle als KZ-Kommandant Rudolf Höß in „The Zone of Interest“ ist Friedel erst einmal nach Abwechslung zumute. Internationale Anfragen nach ähnlichen Rollen lehnte er ab. „The Zone of Interest“ gewann 2024 einen Oscar in den Kategorien „Bester internationaler Film“ und „Bester Ton“. Auch wegen dieses Erfolgs wundere es ihn nicht, dass immer wieder Anfragen für Nazi-Rollen kämen. Aber so oft das Gleiche machen? „Darauf hatte ich keine Lust“, sagte er der Deutschen-Presse-Agentur. Es sei denn, Quentin Tarantino würde sich bei ihm melden. Dann würde er zumindest noch einmal über eine Rolle dieser Art nachdenken. Aktuell ist Friedel als Hoteldirektor in der Serie „The White Lotus“ zu sehen.





SZ_Sport / 🏆 108. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SHAKIRA ANTHONY MACKIE CHRISTIAN LINDER CHRISTIAN FRIEDEL CAPTAIN AMERICA HOSPITAL OSCAR NAZI-ROLLE POLITIK GESUNDHEIT KARRIERE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Cast von „Avengers: Doomsday“ nimmt Formen an: Anthony Mackie bestätigt Teilnahme in zwei FilmenDer Cast von „Avengers: Doomsday“ nimmt langsam Gestalt an. Während Chris Evans seine Rückkehr als Captain America dementierte, bestätigte Anthony Mackie seine Teilnahme am nächsten Avengers-Film und „Secret Wars“.

Weiterlesen »

Anthony Mackie schützt seine Söhne vor der ÖffentlichkeitDer Schauspieler Anthony Mackie (46) hält seine vier Söhne aus der Öffentlichkeit fern und betont die strikte Trennung zwischen seinem Privatleben und seiner Karriere. Er wünscht sich für seine Söhne ein normales Leben und lässt keine Fotos von ihnen machen oder bringt sie nicht zu öffentlichen Veranstaltungen. Trotz seiner Bemühungen, die Familie zu schützen, spricht er begeistert über die kleinen Momente mit ihnen.

Weiterlesen »

Captain America 4: Qualitativ umstritten, trotz Harrison Ford und Anthony MackieDer neue Captain America Film kommt im Februar 2025 in die Kinos und sorgt bereits jetzt unter Fans für Diskussionen. Die Visuals und die Kämpfe werden kritisiert, ebenso wie die Darstellung von Sam Wilson als Captain America.

Weiterlesen »

Anthony Mackie: Marvel-Star hat Probleme beim DatingDie Berühmtheit hat sicherlich ihre Vorteile, für Marvel-Star Antony Mackie bringt sie aber auch Erschwernisse mit sich - etwa beim Dating.

Weiterlesen »

Anthony Mackie: Dating gestaltet sich für Marvel-Star schwierigDie Berühmtheit hat sicherlich ihre Vorteile, für Marvel-Star Antony Mackie bringt sie aber auch Erschwernisse mit sich - etwa beim Dating.

Weiterlesen »

»Captain America«: Anthony Mackie weiß nicht, wie er die Liebe finden sollMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »