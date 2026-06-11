Shakira und schwere Ausschreitungen in Mexiko-Südafrika-Spiel

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am Donnerstag statt und dauerte nur 20 Minuten. Shakira schloss die bunte Eröffnungsfeier ab. Während das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika lief, gab es schwere Ausschreitungen zwischen circa 2000 Demonstranten und 300 Beamten der Polizei. Nach dem Auftritt von Shakira gab es ein großes Feuerwerk bis aus dem Stadion hinaus.

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am Donnerstag statt und dauerte nur 20 Minuten. Shakira , eine Weltstar, schloss die bunte Eröffnungsfeier ab. Sie präsentierte den offiziellen WM-Song "Dai Dai" und feierte eine große Latino-Party.

Während das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika lief, gab es schwere Ausschreitungen zwischen circa 2000 Demonstranten und 300 Beamten der Polizei. Nach dem Auftritt von Shakira gab es ein großes Feuerwerk bis aus dem Stadion hinaus. Während das WM-Eröffnungsspiel läuft, kommt es außerhalb des Stadions zu schweren Ausschreitungen. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas ein.

Ein Polizist wurde verletzt und mehrere Randalierer festgenommen. Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach rückt in den japanischen WM-Kader nach, weil Wataru Endo kurzfristig ausfällt. Japan eröffnet die WM am Sonntag in Dallas gegen die Niederlande. In Gruppe F warten zusätzlich Schweden und Tunesien als weitere Vorrundengegner.

Um 21.06 Uhr wird die WM auch sportlich eröffnet. Der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio pfeift das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika an. Die zuvor auf allen Plätzen ausgeteilten grünen Papp-Sombreros werden von den Fans in die Luft geworfen. Durch die Eröffnungsfeier und alles Weitere verzögert sich der Anpfiff um einige Momente





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