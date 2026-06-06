Shakiras Fußball-Weltmeisterschaft: 'Waka' ist mein Leben

Shakira spricht über das lebensverändernde Treffen mit ihrem Ex-Partner Gerard Piqué und ihre Rolle bei der Fußball-Weltmeisterschaft

Shakira s Fußball-Weltmeisterschaft : 'Waka' ist mein Leben, sagen die 'Waka-Kinder'. Die kolumbianische Pop-Queen Shakira (49) spricht über das lebensverändernde Treffen mit ihrem Ex-Partner Gerard Piqué (39), dem damaligen spanischen Nationalspieler.

Sie hatten sich bei einem Video-Dreh für ihren Song 'Waka Waka' in Madrid kennengelernt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich mehr. Anfang 2011 machten die beiden ihre Liebesbeziehung offiziell. Shakira verriet, dass ihre Fans ihre zweite Schwangerschaft sehr früh bemerkt haben.

'2014 war ich mit Sasha, meinem Kleinen, schwanger, und alle meine Fans sagten nach meinen Auftritten: 'Shakira ist schwanger. ' Dabei war ich erst im ersten Monat - höchstens im zweiten, aber sie kennen mich einfach zu gut. ', sagte sie. Die Beziehung mit Piqué hielt nicht.

Mitte 2022 trennte sich das Paar und lieferte sich einen heftigen Rosenkrieg. Für ihre Kinder ist Shakira aber unendlich dankbar. Ihre Söhne sind 'das Beste, was mir je passiert ist', sagte sie. In diesem Sommer spielt die Fußball-Weltmeisterschaft wieder eine große Rolle im Leben der Kolumbianerin.

Gemeinsam mit dem nigerianischen Sänger Burna Boy veröffentlichte sie den offiziellen Song der WM. Sie wird das Lied am 11. Juni in Mexiko-City im legendären Aztekenstadion vor dem Eröffnungsspiel zwischen WM-Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika performen.

Zudem tritt Shakira auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford in der ersten Halbzeitshow der WM-Geschichte auf. Ebenfalls dabei: die K-Pop-Gruppe BTS und Pop-Gigantin Madonna (67)





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