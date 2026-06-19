Shang-Chi-Fortsetzung: Regisseur bestätigt Arbeit

Der Regisseur von Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, hat bestätigt, dass eine Fortsetzung des Films in Arbeit ist. Der Film war einer der besten Marvel-Filme der letzten fünf Jahre und konnte sowohl die Fachpresse als auch das Publikum überzeugen.

Regisseur Destin Daniel Cretton bestätigt Fortsetzung von Shang-Chi , obwohl der Film in einer schwierigen Zeit veröffentlicht wurde. Der Film war einer der besten Marvel- Film e der letzten fünf Jahre und konnte sowohl die Fachpresse als auch das Publikum überzeugen.

Trotzdem warten Fans nach wie vor auf eine Fortsetzung. Nun hat sich Regisseur Destin Daniel Cretton mit klaren Worten an das Publikum gerichtet und bestätigt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist. Der Film wird so spalten, dass die Pläne und Termine für zukünftige MCU-Filme zum Teil über den Haufen geworfen und neu konzipiert werden mussten. Der zweite Solo-Abenteuer für Shang-Chi (Simu Liu) wird erstmal hinten angestellt, aber es wird ein Wiedersehen mit dem kampferprobten Marvel-Charakter in Avengers: Doomsday geben.

Fans müssen sich jedoch sicherlich noch gedulden, bis Shang-Chi seine nächste Solo-Mission verfolgen wird





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