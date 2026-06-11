Shania and Davina Geiss Make Fashion Statement on Catwalk After Breast Augmentation

Shania and Davina Geiss, the daughters of TV millionaires, made their modeling debut at a major fashion show in Hamburg. They had recently undergone breast enlargement surgery and walked confidently and radiantly on the catwalk. They discussed their modeling experience, their confidence after the surgery, and their support for women pursuing their dreams.

Shania (21, l. ) und Davina (22) Geiss laufen zum ersten Mal über den Catwalk . Sie tragen Blumenkränze, sind nicht ganz so leicht bekleidet, wie die übrigen Models Jetzt haben sie es auch auf dem Laufsteg allen gezeigt!

Die Reality-TV-Stars Davina (21) und Shania Geiss (20) modelten in Hamburg zum ersten Mal bei einer großen Modenschau. Die Töchter der TV-Millionärs Carmen (61) und Robert Geiss (62) hatten sich gerade erst die Brüste vergrößern lassen – und schritten jetzt selbstbewusst und strahlend über den Catwalk. Die Schwestern jetteten aus Monaco ein, sagten zu BILD: „Es ist eine Premiere heute. Richtig gemodelt haben wir vorher noch nie.

“ Wäre das ihr Traumberuf? Davina: „Also ein komplettes Laufstegmodel, nein, dazu haben wir auch nicht die Zeit, aber ab und zu schon mal gern.

“ Shania lacht: „Wir gucken mal, wie wir es heute auf die Reihe bekommen. „Also, wenn wir hinfallen, machen wir es nicht noch einmal. “lachen: "Gar nicht! Wir beide sind sehr last minute.

Also wir machen alles auf den letzten Drücker. Wir haben heute die erste Probe gemacht und das erste Mal laufen, also Catwalk, gelernt. Aber wir laufen ja öfter mal auf High Heels ...

"Treten sie nach ihrer Busen-OP denn selbstbewusster auf? "Ja, definitiv selbstbewusster. Wir fühlen uns wohl mit unserer Oberweite. Jeder ist anders.

Also, wenn Menschen sich gut fühlen, dann sollen die so bleiben. Aber für uns war es halt ein Riesendefekt in unserem Leben, was wir ändern wollten, und deswegen haben wir uns entschlossen, unsere Brüste zu machen.

"(56). Sie zu BILD: "Sie haben mich in der Olivia-Jones-Bar besucht. Ich habe ihnen meinen Fummel-Fundus gezeigt. Und wir haben ihnen ein wenig über St. Pauli erzählt, die kennen ja sonst nur die Hotspots der Superreichen.

" Davina (l. ) und Shania ließen sich vor der Show von Kult-Drag-Queen Olivia Jones (56) beraten, besuchten sie auf der ReeperbahnUnd weiter: "Ich habe ihnen Tipps für die Show gegeben, dass sie einfach durchatmen müssen. Und es einfach genießen sollen auf dem Laufsteg. Ich finde es auch sehr mutig, dass sie ihre neuen Brüste präsentierten.

"(54). Sie zu BILD: "Ich bin so stolz auf die beiden, ich kenne sie noch als Kinder. Ein großer Name kommt von allein, aber laufen musstest du selbst.

" Davina (l. ) und Shania (21) sind zusammen mit ihren Eltern Carmen (61, 2. v. r. ) und Robert Geiss (62) die Stars der Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTL 2)40) war begeistert. Sie zu BILD: "Ich unterstütze jede Frau, die ihren Weg geht. Und ich finde es toll, wenn man sich traut, Dinge auszuprobieren.





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