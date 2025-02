Sharon Battiste und Jan Hoffmann trennen sich erneut

Die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste und ihr Partner Jan Hoffmann haben sich zum zweiten Mal getrennt. Sharon Battiste bestätigte die Trennung in ihrer Instagram Story und bat um Verständnis und respektvollen Umgang.

Sharon Battiste (33) und Jan Hoffmann haben sich erneut getrennt. Das bestätigte die ehemalige Bachelorette am 26. Januar 2023 in ihrer Instagram Story. „Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional“, schrieb Sharon in ihrem Statement. Die Reality-TV-Bekanntheit bedankte sich für die gemeinsame Zeit und betonte, dass sie immer respektvoll und wertschätzend miteinander umgegangen seien.

Die genauen Gründe für die zweite Trennung möchte Sharon jedoch privat halten. Sie bittet ihre Community um Verständnis und einen respektvollen Umgang. Sharon und Jan lernten sich bei „Die Bachelorette“ 2022 kennen und lieben. Die 33-Jährige überreichte Jan die allerletzte Rose. Nach rund zwei Jahren Beziehung folgte die erste Trennung des Paares. Wenige Monate später gaben sie ihrer Liebe erneut eine Chance und zeigten sich seither glücklich im Netz. Noch im November feierten die beiden gemeinsam Sharons Geburtstag. In einem Video auf Instagram umarmte Jan seine Ex-Partnerin liebevoll und drückte sie fest an sich.





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sharon Battiste Jan Hoffmann Trennung Bachelorette Reality-TV

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ex-Bachelorette Sharon Battiste und ihr Jan haben sich getrenntIhr Liebescomeback ist gescheitert! Sharon Battiste und ihr Partner Jan Hoffmann haben sich getrennt. Das gab die Ex-Bachelorette via Instagram bekannt.

Weiterlesen »

Giovanna Hoffmann: Die neue NeunLeipzigs Giovanna Hoffmann entwickelt sich nach komplizierten Jahren zur starken Mittelstürmerin, schafft den Sprung in die DFB-Elf - und könnte dort nun die Nachfolge von Alexandra Popp antreten.

Weiterlesen »

Fortuna Düsseldorf: Andre Hoffmann vor unklarer ZukunftSeit drei Jahren ist Andre Hoffmann Düsseldorfs Kapitän. Doch plötzlich steht er vor schweren Zeiten: Stammplatz wackelt, Vertrag läuft aus.

Weiterlesen »

Hoffmann-Möbel zieht ins ehemalige Galeria-Kaufhaus in Cottbus einNach dem Aus von Galeria Kaufhof und dem gescheiterten Engagement von Aachener ist das ehemalige Kaufhaus in Cottbus nun an das Möbelhaus Hoffmann-Möbel gegangen. Der Mietvertrag wurde bereits unterzeichnet und die Eröffnung ist für Mai oder Juni geplant. Die Stadt Cottbus sieht im Stadtforum K ein Misch-Nutzung mit einem Ankermieter und eigenen Verwaltungseinheiten.

Weiterlesen »

Hoffmanns Fortuna-Zukunft hängt an ThiouneFortuna Düsseldorfs Kapitän Andre Hoffmann könnte seinen Vertrag nicht verlängern. Es liegt an den Entscheidungen von Trainer Daniel Thioune, ob er Hoffmann weiterhin auf dem Feld einsetzen wird. Hoffmann muss weitere Spiele absolvieren, um die Option für ein weiteres Jahr in seinem Vertrag auszulösen.

Weiterlesen »

67-jährige Rentnerin blickt auf ein bewegtes Leben zurückGisela Hoffmann berichtet von ihrem bewegten Leben, ihren Herausforderungen und ihrer Dankbarkeit für den Ruhestand.

Weiterlesen »