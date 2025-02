Sharon Stone könnte in der dritten Staffel von „Euphoria“ mitspielen

Die HBO-Serie „Euphoria“ startet mit der dritten Staffel in die Produktion und es deutet alles darauf hin, dass Sharon Stone in der Besetzung dabei sein wird. Die Schauspielerin könnte sich zu einem Staraufgebot aus bekannten Namen wie Zendaya, Jacob Elordi und Sydney Sweeney gesellen.

Die dritte Staffel der HBO -Serie „Euphoria“ ist in Produktion und könnte mit einem hochkarätigen Neuzugang aufwarten. Gerüchten zufolge soll sich Sharon Stone (66) der erfolgreichen Besetzung anschließen.

Die erfahrene Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie „Basic Instinct“ (1992) und „Casino“ (1995), würde zu einem Staraufgebot gehören, das bereits Zendaya (28), Jacob Elordi (27), Sydney Sweeney (27), Hunter Schafer (26), Colman Domingo (55), Alexa Demie (34) und nun auch Marshawn Lynch (38), Rosalia (32), Adewale Akinnuoye-Agbaje (57), Toby Wallace (29), James Landry Hébert (40) und Darrell Britt-Gibson (38) umfasst. Die dritte Staffel markiert nach fast dreijähriger Pause die Rückkehr der beliebten Serie. Barbie Ferreira (28) hat die Serie im Vorjahr verlassen, doch die Fans dürfen auf viele neue Gesichter gespannt sein. Serienschöpfer Sam Levinson (40) wird die Geschichte etwa fünf Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel fortsetzen. Die meisten Charaktere haben die High School hinter sich gelassen. Ein genaues Startdatum für die dritte Staffel steht noch aus, doch es wird erwartet, dass sie im Jahr 2026 veröffentlicht wird.





