Shaun Evans: “Ich bedaure, wie die Geste interpretiert wurde”

Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht einer umstrittenen Handgeste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao zurückgewiesen.

Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat den Verdacht einer umstrittenen Handgeste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao energisch zurückgewiesen. Evans war vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag in Houston kurz im Videoschiedsrichterraum mit seinen Kollegen gezeigt worden.

In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus. In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für “White Power” verwendet wird. Evans wies dies vehement zurück und erklärte, dass er das besagte Handsymbol weder wissentlich noch absichtlich gezeigt habe. Die Berichterstattung im Anschluss an diesen Vorfall spiegele “einfach nicht wider, wer ich bin”.

Er selbst habe nur eine Erklärung für die Szene: Es müsse sich “bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unterbewusstes Zucken” gehandelt haben, über das er sich “in diesem Moment gar nicht bewusst war, sie ausgeführt zu haben”. Eine Reaktion von der Fifa gibt es bisher nicht. Ob der Vorfall Konsequenzen für Evans haben wird, ist daher offen. Die Handgeste ist nicht eindeutig und wird in vielen Ländern auch als “Okay”-Zeichen verwendet.

Gleichzeitig wird das Symbol aber auch seit einigen Jahren von rechtsextremen Gruppen genutzt. Dort gilt es als Zeichen für die angebliche Überlegenheit weißer Menschen





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shaun Evans Handgeste WM-Spiel Deutschland Curaçao

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie man eine schlaflose Nacht überstehtEinige Menschen können sich leicht einschlafen lassen, aber ich bin ein absoluter Tagmensch und habe das Problem, dass ich mich in der Nacht wieder hinlege und merke, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Mein Gehirn ist sofort voll da, wenn ich aufwache und ich kann innerhalb einer Zehntelsekunde aufzählen, was ich am Vortag gegessen habe, welche Termine am nächsten Tag anstehen und welche Note ich im Englisch-Abi hatte.

Read more »

Wochenrückblick 24/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rocket Lab, Vincorion, Deutsche Rochstoff, Texas Pacific LandDie Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze

Read more »

Debatte um Handgeste des australischen Schiedsrichters bei der WMDie FIFA beschäftigt sich mit einer Handgeste des australischen Schiedsrichters Shaun Evans, die in sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wird. Der australische Schiedsrichter Shaun Evans war für wenige Sekunden im VAR-Raum zu sehen, dabei formte er mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis, während die übrigen Finger ausgestreckt waren. Die Diskussion dreht sich vor allem darum, dass die Geste unterschiedlich interpretiert werden kann.

Read more »

Baseus Bowie MC2 Air - Die perfekten Open-Ear-Kopfhörer für jeden TagDie Baseus Bowie MC2 Air sind neue Open-Ear-Kopfhörer, die heute in Deutschland starten. Sie sind extrem leise und bieten einen perfekten Tragekomfort. Ich habe sie bereits seit Wochen getestet und bin begeistert von ihrem perfekten Sound und ihrer extremen Flexibilität. Die Clips sitzen bombenfest und sind so unauffällig, dass ich mich oft ertappt habe, wie ich panisch an mein Ohr gegriffen habe, weil ich dachte, ich hätte sie verloren. Sie sind extrem flexibel und passt sich quasi wie von Zauberhand eurer individuellen Ohrform an. Dank der sanften Clip-on-Passung und der durchdachten ergonomischen 4-Punkt-Auflage sitzen die Clips bombenfest. Selbst wenn ihr im Fitnessstudio schwitzt oder enthusiastisch durch den Wald joggt, bleibt alles exakt an seinem Platz. Ich bin baff, wie günstig perfekter Tragekomfort und Top-Sound sein kann. Die Baseus Bowie MC2 Air sind ein echter Preis-Leistungs-Kracher! Ich bin so begeistert von ihnen, dass ich meine alten (deutlich teureren) Kopfhörer immer öfter freiwillig in der Schublade lasse. Wenn ihr nachsucht, schlagt heute beim offiziellen Deutschland-Launch zu. Für einen sehr günstigen Preis bekommt ihr hier super Klang, ein schickes Design und top Tragekomfort, der einfach Spaß macht!

Read more »