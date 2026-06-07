Shawn Ashmore: Die Karriere des kanadischen Schauspielers

Shawn Ashmore ist ein kanadischer Schauspieler, der in verschiedenen Filmen und Serien aufgetreten ist. Seine Karriere begann im Jahr 1990 mit einem Auftritt in der Serie "Katts & Dog". Er ist bekannt für seine Rollen in "Animorphs", "Fringe - Grenzfälle des FBI" und "The Rookie".

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Als gewievter und diplomatischer Anwalt Wesley Evers hat sich Shawn Ashmore in die Herzen des Publikums katapultiert. Die Karriere des kanadischen Schauspielers begann aber schon weitaus früher - sogar in großen Hollywood-Produktionen war er schon zu sehen. Shawn Robert Ashmore wurde am 7. Oktober 1979 in Kanada, genauer Richmond (British Columbia), geboren.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Aaron stand er schon im Grundschulalter für Werbespots vor der Kamera. Außerdem porträtierten sie Brüder für die Serie "Fringe - Grenzfälle des FBI". Die eigenständige Schauspielkarriere von Shawn Ashmore begann im Jahr 1990 mit einem Auftritt in der Serie "Katts & Dog". Über die Jahre ergatterte er weitere kleinere Rollen in Filmen und Serien, ehe mit "Animorphs" der erste größere Part folgte.

Basiert auf dem Buch von Katherine Applegate, porträtierte Shawn Ashmore 26 Folgen lang die Rolle des Gruppenanführers Jake. Sein Bruder Aaron leistete ihm laut IMDb als Stuntdouble Gesellschaft. Bereits im darauffolgenden Jahr stand Ashmore erneut als Jungdarsteller vor der Kamera. In der Teen-Drama-Serie "Heartbeat" verkörperte er Tyler Connell.

Auf dem Bild steht er neben Reagan Pasternak, die Val Lanier spielt. Er mimt auch Bobby Drake alias Ice Man in einem Videospiel, der die Fähigkeit besitzt, Kälte zu kontrollieren und Eis zu erzeugen. Im Jahr 2008 unternahm Ashmore mit "Ruinen" einen Abstecher ins Body-Horror-Genre und zeigte sich dabei optisch mit längeren Haaren. Als Teil einer Freundesgruppe macht er Bekanntschaft mit einer übernatürlichen und blutrünstigen Pflanze.

Bereits in "The Following" zeigte sich Shawn Ashmore auf der Seite des Gesetzes. Als FBI Special Agent Mike Weston unterstützt er FBI Agent Ryan Hardy, der auf der Jagd nach einem Serienkiller mit mörderischem Kult ist. Die "X-Men" waren nicht Ashmores einziger Ausflug ins Superhelden-Genre. Neben einer kleinen Rolle als Eric Summers im DC-Titel "Smallville" mimte er in der Serie den Supe Lamplighter, der einst Mitglied der Seven war.

Allerdings fiel sein Part mit gerade einmal drei Episoden recht kurz aus. Übrigens: Auch Bruder Aaron Ashmore stand von 2006 bis 2011 für "Smallville" vor der Kamera. Er spielte Jimmy Olsen. Die Ähnlichkeit der Zwillingsbrüder könnte durchaus für Verwirrung sorgen, falls ihr die DC-Serie zum ersten Mal schaut.

Bis heute hält Shawn Ashmore "The Rookie" als Wesley Evers die Treue. Es ist seine bisher längste Rolle - und ein Ende noch nicht in Sicht. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten





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