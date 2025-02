Shea Theodore verletzt sich im Vier-Nationen-Turnier der NHL aus

Kanadas Verteidiger Shea Theodore verletzte sich im Auftaktspiel gegen Schweden und fällt für den Rest des Turniers aus. Die Ausfalldauer des laufstarken Abwehrspielers mit Offensivgeist wird auf mehrere Wochen beziffert. Kanada wird im zweiten Spiel daher nun auf Travis Sanheim von den Philadelphia Flyers setzen müssen.

