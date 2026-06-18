Shedeur Sanders und die Suche nach dem Starting-Quarterback bei den Cleveland Browns

Shedeur Sanders kämpft bei den Cleveland Browns um die Position des Starting-Quarterbacks. Sein Vater Deion Sanders betont, dass der Erfolg eines Quarterbacks stark vom Teamumfeld abhängt. Die Entscheidung soll kurz vor Saisonbeginn fallen.

Shedeur Sanders begann seine Karriere bei den Cleveland Browns nicht unter idealen Bedingungen. Sein Vater, die NFL -Legende Deion Sanders , sieht die Ursachen dafür jedoch nicht allein bei seinem Sohn.

Im Lauf der Saison startete Shedeur Sanders sieben Spiele für die Browns und zeigte dabei sowohl starke als auch schwächere Leistungen. In einem Interview mit "Covers.com" betonte Deion Sanders, dass der Erfolg eines Quarterbacks stark vom Umfeld abhänge.

"Ich hätte mir gewünscht, dass er etwas besser spielt, aber das ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern eine Team-Sache", erklärte er. "Ein Quarterback braucht enorme Unterstützung von der Offensive Line, von den Receivern, vom Laufspiel und auch von den Koordinatoren. Das ist keine Position, die man allein bewältigt, so wie etwa ein Defensive Back. Da ist es egal, wie der Pass Rush aussieht - er muss seinen Job machen.

Bei einem Quarterback ist das etwas anders. Für seinen Erfolg müssen viele Dinge zusammenpassen.

" Mit dem Abgang von Deshaun Watson kämpft Shedeur Sanders vor seiner zweiten Spielzeit bei den Browns erneut um den Posten des Starting-Quarterbacks. Laut Head Coach Todd Monken soll die Entscheidung erst kurz vor Saisonbeginn fallen.

"Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen", sagte Monken nach dem Mini Camp. In der vergangenen Saison gewann Sanders drei seiner sieben Spiele als Starter. In den zehn Spielen, in denen er nicht von Beginn an spielte, erzielte das Team nur zwei Siege bei acht Niederlagen. Seine Statistiken beliefen sich auf 1.400 Yards, sieben Touchdown-Pässe und zehn Interceptions.

Diese Zahlen zeigen sowohl das Potenzial als auch die Herausforderungen, die noch vor ihm liegen. Die Konstellation um den Quarterback-Posten bei den Browns bleibt spannend. Während Sanders seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss, wird auch die Performance des neuen Trainerstabs unter Todd Monken genau beobachtet. Die Offensive Line, das Receiving-Corps und das Laufspiel müssen sich als zuverlässige Unterstützung erweisen, wenn Sanders - oder ein anderer Quarterback - langfristig erfolgreich sein soll.

Deion Sanders' Einschätzung unterstreicht, dass in der modernen NFL ein Quarterback selten im Alleingang triumphieren kann. Das Team um ihn herum muss stimmen, von der Spielvorbereitung bis zur Ausführung auf dem Feld. Damit bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Cleveland entwickeln wird und ob Sanders die nötige Umgebung für eine erfolgreiche Karriere vorfinden wird





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