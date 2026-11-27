Sheraldo Becker spielt am Sonnabend für Mainz 05 gegen seinen Ex-Klub Union Berlin. Der Stürmer ist in der Bundesliga wieder in Bestform, während Union im Abstiegskampf um jeden Punkt kämpft.

Am kommenden Sonnabend um 15:30 Uhr bei Sky erwartet Union Berlin ein emotional aufgeladenes Duell. Der Verein gastiert bei Mainz 05, wo er auf seinen ehemaligen Starstürmer Sheraldo Becker trifft. Die Rollen haben sich dabei grundlegend gewendet. Noch gemeinsam atmeten beide Champions-League-Luft. Mittlerweile geht es für beide um den Abstiegskampf in der Bundesliga.

Beckers erfolgreicher Neustart bei Mainz

Sheraldo Becker ist für viele Fans nach wie vor eine Gesichter des historischen Höhenflugs von Union Berlin. Mit Toren im Derby gegen Hertha BSC sowie auf der europäischen Bühne wurde er zur Vereinslegende. Nach der Trennung 2024 ging es für beide zunächst bergab. Während Becker nun wieder zu seiner Form findet, braucht Union einen Spieler wie ihn so dringend wie nie. Am Sonnabend spielt er jedoch für den Gegner.

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Wie gefährlich der Nationalspieler Surinams noch sein kann, erlebte Union zuletzt im vergangenen Mai beim Gastspiel in Mainz. Damals traf Becker beim ersten Wiedersehen mit seinem alten Arbeitgeber sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1. Er verzichtete zwar auf jeden Torjubel, und Union gewann am Ende 3:1. Dennoch war es ein Moment, der seine Rückkehr zu alter Stärke untermauerte. "Ich habe lange Zeit vorher nicht gespielt, und jetzt komme ich wieder in meinen Rhythmus", sagte der Stürmer damals, der zwei schwierige Jahre in Spanien gerade erst hinter sich gelassen hatte.

Spanien-Tabus und Wechsel nach Pamplona

Als Becker im Januar 2024 von Union zu Real Sociedad wechselte, galt das als richtiger Schritt für beide Seiten. Der Klub verkaufte einen Spieler auf dem Höhepunkt seines Marktwerts, und Becker bekam nach einem halben Jahrzehnt in Berlin die Chance, sich auf einer größeren Bühne zu beweisen. In San Sebastián wurde der Stürmer jedoch nie glücklich. Trotz eines guten Starts kam er in seinen anderthalb Jahren bei "La Real" immer seltener zum Einsatz.

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Der Tiefpunkt folgte im September 2024, als Becker bei einer emotional aufgeladenen Auseinandersetzung vor einem Nachtclub gefilmt wurde. Ein Jahr später wurde er komplett aus dem Kader gestrichen und wechselte zum Ligarivalen CA Osasuna. Dort blieb er ebenfalls glücklos und stand in sechs Monaten in Pamplona in der Liga kein einziges Mal in der Startelf.

Offensivschwäche belastet Union Berlin

Union hat ihn derweil nie wirklich ersetzen können. In der Saison 2023/24 wurde der Linksverteidiger Robin Gosens zum besten Torschützen von Union. In der Folgesaison blühte Benedict Hollerbach zwar auf, erreichte aber nicht Beckers Niveau. Mit Oliver Burke hoffte Union im Sommer 2025, einen Spieler mit ähnlich explosiver Schnelligkeit verpflichtet zu haben. Doch der Schotte hat bisher nur enttäuscht, und auch in dieser Saison leidet Union weiter unter der Offensivschwäche, die seit Beckers Abgang zum Dauerproblem geworden ist.

Umso schmerzhafter ist das Wiedersehen an diesem Wochenende. Nach nur vier Toren aus den letzten acht Pflichtspielen steht Union auf einem automatischen Abstiegsplatz. Wenn die Berliner im Kampf um den Klassenerhalt nicht schon jetzt den Anschluss verlieren wollen, brauchen sie gerade gegen direkte Rivalen wie Mainz dringend Punkte. Doch es ist nach wie vor schwer abzusehen, woher die Tore im derzeit zähen Offensivspiel kommen sollen.

Druck auf beide Vereine vor dem Duell

Becker hingegen wirkt so glücklich wie lange nicht mehr. Nachdem er im Februar zunächst per Leihe zu Mainz gewechselt war, blüht der Stürmer unter seinem einstigen Union-Trainer Urs Fischer wieder auf. Das unglückliche Kapitel Spanien hat er nach dem festen Wechsel im Sommer nun endgültig abgeschlossen. Er lächelt wieder, gibt anders als zu seiner Zeit in Berlin Interviews auf fließendem Deutsch und spricht davon, wie glücklich seine Familie sei.

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Auch auf dem Platz ist der alte Sheraldo Becker wieder zu sehen. Im Mainzer Sturm ist er mittlerweile gesetzt und stand in der Bundesliga bisher in allen elf Spielen in der Startelf. Wie einst mit Taiwo Awoniyi bei Union profitiert er auch von einer erfolgreichen Partnerschaft mit Sturmkollege Philipp Tietz und hat in dieser Saison bereits drei Tore und fünf Assists gesammelt. Auch in Mainz steht man unter Druck. Der Saisonstart verlief dort zwar nicht so verheerend wie bei Union. Nach fünf Niederlagen durchlebt das Team jedoch seine wohl schwerste Phase, seit Fischer auf der Trainerbank sitzt.

Auch Becker erlebte in den letzten Wochen eine kleine Formdelle, und vergangene Woche nahm er sowohl sich selbst als auch seine Mitspieler ausdrücklich in die Pflicht. "Letztes Jahr haben wir gekämpft und überlebt. Jedes Spiel war wie ein Finale. Diese Einstellung müssen wir wieder hinbekommen", sagte er dem SWR vor der Niederlage in Augsburg. Dasselbe gilt am Sonnabend gegen Union.