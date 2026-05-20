Sheryl Crow: Mémoire de la bataille contre le cancer et de sa rédemption

Sheryl Crow évoque les défis et les leçons qui ont accompagné son combat contre le cancer et, aux yeux de la chanteuse, la randonnée progressant vers la guérison.

Ich war verlobt. Ich hatte drei wundervolle Stiefkinder. Ich wollte mit diesem Mann Kinder haben. Wir trennten uns.

In derselben Woche, in der wir uns trennten, wurde bei mir diagnostiziert und ich erfuhr, dass er sich mit einer wirklich berühmten Schauspielerin traf. Die Musikerin beschreibt diese Zeit als emotional extrem fordernd. Sie habe "etwa neun Monate voller Bestrahlung, Trauer und Wut" durchlebt. Die Sängerin berichtet zudem von einer prägenden Erkenntnis, die sie aus dieser schwierigen Zeit mitgenommen hat.

Im Gespräch erinnert sie sich an eine Begegnung mit ihrer behandelnden Ärztin, die ihr nachhaltig im Gedächtnis geblieben sei: "Ich hatte eine wirklich stoische Onkologin, die buchstäblich wie meine Großmutter aussah, aber eines der Dinge, die sie zu mir sagte, war: 'Ich habe schon tausend Frauen mit Krebs hier gehabt, lass dir diese Lektion nicht entgehen.

'" Und eine Lektion habe sie tatsächlich gerlernt: Im Zuge ihrer Brustkrebserkrankung sei ihr bewusst geworden, dass sie stets für andere da gewesen sei und sich selbst dabei vernachlässigt habe. Sie erkannte, dass sie "eine Fürsorgerin" war und sich immer zuletzt um die eigene Person gekümmert habe. Mein Leben musste erst zum Stillstand kommen, damit ich an einen Punkt gelangte, an dem ich mir fragen konnte: 'Okay, wer bin ich? Und warum tue ich, was ich tue?

Liebe ich, was ich tue? Was soll ich eigentlich tun?

'", so Crow. Sheryl Crow und Lance Armstrong verlobten sich im Oktober 2005, trennten sich jedoch bereits im Februar 2006. Armstrong heiratete im August 2022stammen zudem drei weitere Kinder: Sohn Luke sowie die Zwillingstöchter Grace und Isabelle. Crow ist Mutter von zwei adoptierten Söhnen: Wyatt, 19, und Levi, 15.





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