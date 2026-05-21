Sheryl Crow: Trennung von Lance Armstrong und Brustkrebs-Diagnose

Die Pop- und Country-Sängerin Sheryl Crow erlebte 2006 einen doppelten Schock: Erst die Diagnose Brustkrebs, dann die Trennung von Radsport-Legende Lance Armstrong. Besonders bitter: Während sie gegen den Krebs kämpfte, erfuhr sie, dass ihr damaliger Verlobter eine Affäre hatte.

Die Pop- und Country-Sängerin Sheryl Crow (64) erlebte 2006 einen doppelten Schock: Erst die Diagnose Brustkrebs – dann die Trennung von Radsport-Legende Lance Armstrong (54).

Besonders bitter: Während sie gegen den Krebs kämpfte, erfuhr sie, dass ihr damaliger Verlobter bereits eine andere Frau traf.

„Ich war verlobt, ich hatte drei wunderschöne Stiefkinder, ich wollte mit dieser Person Kinder haben“, erzählte die Musikerin im Podcast „The Bobbycast“ mit Moderator Bobby Bones. Ohne Armstrong direkt beim Namen zu nennen, schilderte sie die dramatischen Ereignisse.

„Wir haben uns in der Woche getrennt, in der bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, und ich habe herausgefunden, dass er eine Affäre mit einer sehr berühmten Schauspielerin hatte. “ Die Zeit danach beschreibt Crow als Albtraum: „Ich habe ungefähr neun Monate lang Bestrahlung, Trauer und Wut durchgemacht. “ Der siebenmalige Tour-de-France-Sieger (alle wegen Dopings aberkannt) und die neunfache Grammy-Gewinnerin kamen 2003 zusammen und verlobten sich zwei Jahre später. Im Februar 2006 trennte sich das Paar.

In seinem 2009 erschienenen Buch „Lance: The Making of the World's Greatest Champion“ schilderte Armstrong die Gründe für das Beziehungsende mit Crow aus seiner Sicht anders: „Sie wollte heiraten, sie wollte Kinder.

“ Zwar habe auch er sich das grundsätzlich vorstellen können, jedoch nicht zu diesem Zeitpunkt: „Nicht, dass ich das nicht gewollt hätte – aber ich wollte es zu jenem Zeitpunkt einfach noch nicht, da ich gerade erst eine Ehe hinter mir hatte und bereits Kinder hatte. “Crow adoptierte zwei Jungen Crow hat zwei Adoptivsöhne.

Im Mai 2007 holte sie den damals erst zwei Wochen alten Wyatt Steven zu sich, den sie nach ihrem Vater (Wyatt) und ihrem Bruder (Steven) benannte. 2010 adoptierte sie einen weiteren Jungen, den sie Levi nannte





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