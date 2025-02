Sheryl Crow Verkauft Tesla und Spendet Erlös an NPR

Sängerin Sheryl Crow kündigte den Verkauf ihres Tesla an und will den Erlös an den öffentlichen Rundfunk NPR spenden. Dieser Schritt ist als deutliches Statement gegen Elon Musk und seine Politik gegenüber Nachrichtenorganisationen zu verstehen.

Sängerin Sheryl Crow hat sich von ihrem Tesla -Fahrzeug getrennt und will den Erlös an den öffentlichen Rundfunk NPR (National Public Radio) spenden. In einem Instagram-Post erklärte die Musikerin: „Es kommt eine Zeit, in der man entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will. Meine Eltern haben immer gesagt, man ist, mit wem man sich umgibt.“ Sie zeigte in einem Video, wie ihr schwarzer Tesla auf einem Hänger abgeschleppt wird und schrieb: „Also tschüss Tesla .

“ Crow betonte, dass sie das Geld an das NPR spenden wolle, „das von Präsident Musk bedroht wird“ und dass sie hoffe, „dass die Wahrheit weiterhin ihren Weg zu denen findet, die bereit sind, die Wahrheit zu erkennen.“ Crow folgt damit einer wachsenden Anzahl von Prominenten, die sich öffentlich gegen Musks Politik positionieren. Die Sängerin ist für ihre kritische Haltung gegenüber der aktuellen US-Regierung bekannt und nutzt ihre Reichweite immer wieder für politische Statements. Elon Musk hat in letzter Zeit verstärkt gegen Nachrichtenorganisationen vorgegriffen, deren Berichterstattung ihm nicht gefällt, wie „The Hollywood Reporter“ berichtete. Zuletzt richtete sich seine Kritik vor allem gegen die beiden nicht-kommerziellen Senderketten PBS (Public Broadcasting Service) und NPR. Der von Trump ernannte neue Vorsitzende der Medienaufsicht FCC, Brendan Carr, hat eine Untersuchung gegen NPR- und PBS-Mitgliedssender eingeleitet. Gleichzeitig versucht Musks inoffizielle Regierungsbehörde DOGE im Rahmen von Trumps Bemühungen, die Ausgaben drastisch zu kürzen, „ganze Behörden“ aus der US-Bundesregierung zu streichen und Arbeitsplätze sowie ausgewählte Programme zu reduzieren





