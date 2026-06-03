Shia LaBeouf bekennt sich schuldig: Schauspieler gestand Körperverletzung

Hollywood-Star Shia LaBeouf hat sich in New Orleans schuldig bekannt. Der Schauspieler gestand drei Anklagepunkte wegen einfacher Körperverletzung nach einer Prügelei während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten im Februar.

Hollywood-Star Shia LaBeouf (39) hat sich in New Orleans schuldig bekannt. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie 'Transformers' und 'Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels', gestand drei Anklagepunkte wegen einfacher Körperverletzung .

Der Vorfall ereignete sich während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten im Februar und wurde von Passanten gefilmt. Auf dem Video ist zu sehen, wie LaBeouf mindestens eine Person zu Boden stößt und einen weiteren Mann ins Gesicht schlägt. Die Polizei nahm den Schauspieler daraufhin fest und stellte fest, dass der Mann, den LaBeouf geschlagen hatte, eine verletzte Nase hatte. LaBeouf ging einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein und bekannte sich schuldig, die öffentliche Ordnung gestört zu haben.

Im Gegenzug ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Körperverletzung fallen. Der Schauspieler wurde zu zwei Jahren Bewährung, einer Rehabilitation wegen Alkoholmissbrauchs, einem Sensibilisierungstraining und Kursen zur Aggressionsbewältigung verurteilt. Für LaBeouf ist dies nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. In den vergangenen Jahren fiel er immer wieder durch Festnahmen und öffentliche Ausraster auf.

Nach seinem Geständnis erklärte LaBeoufs Anwältin, dass er sich nun auf Familie, Arbeit und neue kreative Projekte konzentrieren werde





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Shia Labeouf Schuldig Körperverletzung Mardi Gras New Orleans

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