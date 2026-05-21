Shin Yamada shines at Münster, Celtic Glasgow wins the Championship

Celtic Glasgow's Shin Yamada, who joined just before the Rückrunde, put in an impressive performance, scoring three goals in the last five matches to help Münster avoid relegation and win the Championship, while missing out on a spot in the World Cup.

Viel hat bei den `Adlerträgern` in der Rückrunde nicht mehr funktioniert. Einer schon. Mit drei Toren in den letzten fünf Spielen legte Winter-Zugang Shin Yamada (25) einen beachtlichen Schlussspurt hin.

Wie das drohende Unheil aber auch nicht mehr verhindern konnte, hat der flinke Japaner etwas geschafft, was nicht viele seiner Profi-Kollegen vorweisen können. So ist Yamada in der abgelaufenen Spielzeit nicht nur mit Münster in die 3. Liga abgestiegen. Zugleich darf er sich auch Meister nennen.

Denn sein Stamm-Club Celtic Glasgow, für den er in der Hinserie immerhin zu elf - wenn auch überwiegend kurzen - Einsätzen kam, gewann am vergangenen Wochenende zum fünften Mal in Folge und insgesamt 56. Mal die schottische Meisterschaft. Nur knapp mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Heart of Midlothian. Yamada, der bei Celtic noch bis 2029 unter Vertrag steht, ist natürlich Teil des Teams und somit auch an der Titelprämie beteiligt





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Shin Yamada Münster 3. Liga Celtic Glasgow Championship World Cup

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