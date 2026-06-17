Shinta Appelkamp wechselt ablösefrei zur SpVgg Greuther Fürth

Nach dem Abstieg mit Fortuna Düsseldorf schließt sich der offensive Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp dem Zweitligisten Greuther Fürth an. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit Option.

Shinta Appelkamp hat den bisher bittersten Moment seiner Karriere hinter sich. Mit Fortuna Düsseldorf stieg er in die 3. Liga ab, doch für den 25-jährigen Deutsch-Japaner geht es nun in der 2.

Bundesliga weiter. Er wechselt ablösefrei zur SpVgg Greuther Fürth, wo er einen Zweijahresvertrag plus Option unterschrieben hat. Der offensive Mittelfeldspieler ist nach Torhüter-Talent Florian Hellstern der zweite Neuzugang des Kleeblatts für die kommende Saison. Appelkamp galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt, sein Marktwert wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Für die Fürther ist die Verpflichtung ein echter Coup, denn der Profi hatte mehrere Angebote von anderen Vereinen, entschied sich aber für das Kleeblatt. In seiner neuen sportlichen Heimat soll Appelkamp eine Führungsrolle übernehmen und die Mannschaft mit seiner Erfahrung bereichern. Der gebürtige Düsseldorfer, der auch die japanische Staatsbürgerschaft besitzt, durchlief die Jugendakademie der Fortuna und gab dort 2019 sein Profidebüt. In der vergangenen Saison absolvierte er 30 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und bereitete fünf Treffer vor.

Seine Stärken liegen in der Kreativität im offensiven Mittelfeld, seiner Technik und Wendigkeit. Bei Greuther Fürth trifft er auf einen Verein, der nach einem durchwachsenen Jahr in der 2. Bundesliga neu durchstarten will. Das Team von Trainer Alexander Zorniger hat sich zum Ziel gesetzt, oben mitzuspielen und den Aufstieg in die Bundesliga ins Auge zu fassen.

Appelkamp soll dabei eine Schlüsselrolle im Spielaufbau einnehmen. Der Mittelfeldspieler betonte in einem Statement, dass die Verantwortlichen ihm einen klaren Plan und eine klare Rolle aufgezeigt hätten, in der er sich komplett sehe und einbringen möchte. Er wolle der Mannschaft helfen und sich selbst als Führungsspieler entwickeln, der Verantwortung übernimmt. Die Fans des Kleeblatts dürfen sich auf einen ambitionierten und talentierten Spieler freuen, der nach Rückschlägen neu durchstarten will.

Die Ablösefreiheit macht den Transfer zu einem wirtschaftlich klugen Schachzug für Fürth, das in den kommenden Jahren auf dem Transfermarkt klug agieren muss. Appelkamp bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern auch die Erfahrung aus einer Abstiegssaison, die ihn stärker gemacht hat. Er weiß, worauf es ankommt, um ein Team zu stabilisieren und nach vorne zu bringen. Insgesamt ist der Wechsel ein starkes Signal von Greuther Fürth, das die Ambitionen des Vereins unterstreicht.

Mit Appelkamp als neuem Impulsgeber im Mittelfeld könnte die Mannschaft die nötige Kreativität und Torgefahr entwickeln, um in der kommenden Saison oben anzugreifen





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Shinta Appelkamp Greuther Fürth Transfer 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf

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