Shirin David und ihre Kollaborateure KitschKrieg und Blumengarten haben es geschafft, den Song "Gut genug" auf Platz 1 der Charts zu bringen. Der Song ist ein weltweiter Internet-Hit und hat Millionen Menschen zum Singen gebracht.

Shirin David kann jubeln: Mit "Gut genug" stürmt sie gemeinsam mit KitschKrieg und Blumengarten auf Platz 1 der Charts. Der Song ist inzwischen ein weltweiter Internet-Hit .

Diesen Sommerhit hat wohl niemand kommen sehen! Rap-Star Shirin David feiert ihren nächsten Chart-Triumph: Der Song "Gut genug" des Berliner Produktionstrios KitschKrieg gemeinsam mit dem Indie-Pop-Duo Blumengarten ist die neue Nummer eins der Charts in Deutschland. Und: Der Song schlägt große Wellen, ist zum Internet-Meme mutiert und US-Stars wie Lizzo und Wiz Khalifa trällern die Zeilen mit - wenn auch nicht ganz korrekt ...

Noch beeindruckender: Der Titel ist laut den Chart-Ermittlern von GfK der meistgestreamte Song des Jahres innerhalb einer Woche in Deutschland. Ein Rekord, den in dieser Form kaum jemand erwartet hatte. Gemeinsam an die Spitze: Blumengarten-Sänger Rayan Djima, Rapperin Shirin David sowie die KitschKrieg-Produzenten Christoph "Fizzle" Erkes und Christian "Fiji Kris" Meyerholz. Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Der Hype um "Gut genug" hat Deutschland längst verlassen. Auf TikTok, Instagram und YouTube verbreitet sich der Song mit atemberaubender Geschwindigkeit. Millionen Menschen nutzen den Sound für ihre Videos. Selbst internationale Stars wie Lizzo haben den Song aufgenommen.

Der lustige Grund für den viralen Erfolg: Durch einen Hörfehler wurde der Song zum viralen Welthit. Viele Menschen, die den Song feiern, sprechen kein Deutsch, geschweige denn verstehen sie es richtig. Genau darin liegt ein Teil des Erfolgs. Während Blumengarten-Sänger Rayan Djima im Refrain eigentlich "Du bist gut genug" singt, haben viele englischsprachige Hörer etwas völlig anderes verstanden, nämlich "Doobie Scoot Canoe".

Wie bitte? Egal, aus diesem Missverständnis entstand innerhalb weniger Wochen ein weltweites Internet-Meme. Millionen Nutzer sangen die Fantasieworte nach, teilten Videos dazu und machten den Song dadurch noch bekannter. Widerruf Tracking und Cookies Der Fachbegriff für solche falsch verstandenen Liedtexte heißt übrigens "Mondegreen".

Genau dieser Effekt machte "Gut genug" im englischsprachigen Internet zum Meme und aktuell zum Welthit





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