Shirin David kehrt 2026 zur Jury von The Voice of Germany zurück

Shirin David ist 2026 wieder Teil der Jury bei The Voice of Germany. Hier erfahren Sie Details zu ihrer Karriere, Erfolgen und ihrer Rolle als Coach in der neuen Staffel.

Die Rapperin und Medienpersönlichkeit Shirin David ist festes Mitglied der Jury in der kommenden sechzehnten Staffel der Castingshow The Voice of Germany im Jahr 2026. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands und bereichert das Coaching-Team der beliebten TV-Sendung mit ihrer umfangreichen_branchenerfahrung. Nach einer zweijährigen Pause kehrt die ehemalige YouTube-Starserin nun an die Seite ihrer Kollegen zurück, um die musikalischen Talente der Bewerber zu betreuen und voranzubringen.

Die Rolle der Jury in The Voice of Germany

Die Castingshow The Voice of Germany ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Bei dieser Produktion präsentieren Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen ihre Gesangskünste vor einer professionellen Jury. Der entscheidende Moment findet während der Blind Auditions statt, bei denen die Bewerber ihre Solostücke vortragen, während die Coaches mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Ein Coach muss den Buzzer drücken und sich umdrehen, um einem Kandidaten einen Platz in seinem Team zu sichern. Nach dieser ersten Hürde folgen die Battles, gefolgt von den Sing-offs und dem großen Finale, in dem der Sieger der Show ermittelt wird.

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Wer ist Shirin David und wie begann ihre Karriere

Der bürgerliche Name der Jurorin lautet Barbara Schirin Davidavičius. Sie wurde am elften April neunzehnhundertfünfundneunzig in Hamburg geboren. Ihre familiären Wurzeln sind vielfältig: mütterlicherseits hat sie litauische und väterlicherseits iranische Herkunft. Zu ihrer Familie gehört auch eine jüngere Schwester namens Patricia, die als Influencerin, Autorin und Podcasterin tätig ist. Bereits in jungen Jahren entdeckte Shirin David ihre Leidenschaft für Musik und die Bühne. Sie spielte Klavier, Geige und Oboe und nahm parallel dazu Tanzunterricht an der Ballettschule des Hamburg Balletts. Zudem besuchte sie die Jugend-Opern-Akademie Hamburg, eine Einrichtung der städtischen Musikschule, die Kinder und Jugendliche in Gesang, Schauspiel und Tanz unterrichtet.

Erfolge als YouTuberin und Musikstar

Im März zweitaufundvierzehn startete Shirin David ihren gleichnamigen YouTube-Kanal, der sich schnell zu einem der erfolgreichsten in Deutschland entwickelte. In ihren Videos beschäftigte sie sich vor allem mit Lifestyle, Beauty sowie Meinungen zu verschiedenen Themen, womit sie ein Millionenpublikum erreichte. Mit über zwei Millionen neunzigtausendneunhundertachtzigzehn Abonnenten gehört sie zu den Top einhundertzehn der meistabonnierten deutschen Kanäle. Zwei Jahre später, im Jahr zweitausendfünfzehn, erreichte die heute einunddreißigjährige mit dem Musiker Ado Kojo und dem Titel Du liebst mich nicht die Top zehn der deutschen und österreichischen Singlecharts. Ihr Debütalbum Supersize veröffentlichte sie im Jahr zweitausendneunzeh, mit dem sie Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte. Als erste deutsche Hip-Hop-Musikerin überhaupt gelang ihr dieser Erfolg. Im November desselben Jahres erhielt sie dafür einen Bambi in der Kategorie Shootingstar.

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Medienschaffende, Unternehmen und Fernsehkarriere

Neben ihrer Musikkarriere ist Shirin David unter anderem als Influencerin aktiv. Auf Instagram folgen ihr rund sechs Kommas fünf Millionen Menschen. Darüber hinaus betreibt sie einen erfolgreichen Podcast namens DirTea Talk, der monatlich erscheint und in dem sie mit wechselnden Gästen über verschiedene Aspekte des öffentlichen Lebens spricht. Zudem hat die gebürtige Hamburgerin ein eigenes Eistee-Unternehmen namens Dirtea gegründet und bereits eine eigene Parfümlinie auf den Markt gebracht. In der Fernsehwelt ist sie längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Nachdem sie im Jahr zweitausendsiebzehn schon bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury saß, übernahm sie im Jahr zweitausenddreiundzwanzig denselben Job bei The Voice of Germany. Damals komplettierte sie die Jury, die neben ihr aus Giovanni Zarrella, Ronan Keating sowie Bill und Tom Kaulitz bestand.

Neue Ziele und Ambitionen für die Staffel 2026

Mit ihrem Talent Joy Esquivas belegte Shirin David im Jahr zweitausenddreiundzwanzig schlussendlich den vierten Platz bei der Show. Nach zweijähriger Pause kehrt die ehemalige YouTuberin nun zurück zu The Voice of Germany. Sie bringt dabei große Ehrgeiz mit. Shirin David erklärt, dass sich ihre Expertise gesteigert habe und sie wisse, was sie dieses Mal noch besser machen wolle als Coach für ihr Team. Sie sei bereit, dieses Mal mit ihren Talenten zu gewinnen. Bis heute kann sie insgesamt sieben Nummer-eins-Singles vorweisen, darunter Hits wie Gib ihm, 90-60-111 und den Sommerhit zweitausendvierundzwanzig Bauch Beine Po. Im November zweitausenddreiundzwanzig ging die Rapperin außerdem erstmals auf Tournee und bespielte zehn Hallen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.