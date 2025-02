Shirin David Positioniert Sich Vor Bundestagswahl - 100 Prozent Gegen AfD

Der Popstar Shirin David nimmt knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl klar Position und spricht sich deutlich gegen die AfD aus. Die 29-Jährige erklärt im Interview, dass sie Werte wie Feminismus, Selbstbestimmung und Demokratie vertritt und von der aktuellen politischen Entwicklung der AfD besorgt ist.

Kurz vor der Bundestagswahl spricht auch Shirin David offen über ihre politische Einstellung - und stellt sich deutlich gegen die AfD. Auf TikTok hat Shirin David (29) mehr als anderthalb Millionen Follower, auf Instagram sind es sechs Millionen. 2024 lieferte sie der Gen Z mit 'Bauch Beine Po' den Hit des Sommers, bei der ZDF-Silvestershow am Brandenburger Tor trat sie als Hauptact kurz vor Mitternacht auf.

Nun hat sich die und aktuell zweifelsohne der gefragteste Popstar des Landes ist, politisch positioniert - knappe zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar. 'Ich bin 100 Prozent gegen die AfD', erklärt die 29-Jährige im Interview mit dem 'Stern'. 'Ich vertrete als Person und auch in meiner Musik Werte wie Feminismus, Selbstbestimmung, Demokratie, Meinungsfreiheit.' Es mache sie 'sehr, sehr traurig, was gerade passiert', so die Rapperin weiter. In Umfragen liegt die AfD bereits seit geraumer Zeit auf dem zweiten Platz - eine Tatsache, die Shirin David, die eigentlich Barbara Schirin Davidavicius heißt, wie folgt kommentiert: 'Ich kotze'. Ihr politischer Wunsch sei es, 'dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen'. Dabei gehe es 'nicht per se um das Geschlecht, sondern um die Kompetenz', stellt David klar. 'Ich bin nicht dafür, Jobs auf Biegen und Brechen mit Frauen zu besetzen. Das ist Quatsch. Aber die kompetentesten Menschen, mit denen ich arbeite, sind Frauen.' Shirin David ist nicht die erste Promi-Dame, die sich öffentlich gegen die AfD ausspricht. Auch Inka Bause zeigte sich aufgrund des AfD-Erfolgs zuletzt besorgt





