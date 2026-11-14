Shirin David unterstützt Boykott der 1LIVE Krone durch KitschKrieg

Shirin David unterstützt den Boykott von KitschKrieg gegen die 1LIVE Krone. Sie macht interne Mails über die Instrumentalisierung von Künstlerinnen öffentlich und kritisiert das Voting-Konzept scharf.

Die Rapperin Shirin David tritt öffentlich in die Kontroverse zwischen dem Produzententeam KitschKrieg und dem Sender 1LIVE ein. Sie veröffentlichte Details aus der Kommunikation, die den geplanten Boykott der 1LIVE Krone am 3. Dezember in Bielefeld betreffen. David lehnt das Preisverleihungskonzept der Sendung grundlegend ab und stellt deren Methoden zur Vermarktung der Preisträger in Frage.

Kritik am Voting-System und Preisboykott

David begründet ihre Position mit einer grundsätzlichen Ablehnung von Voting-Preisen. In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie das Konzept dieser Ehrungen bis heute nicht verstehe und an keiner einzigen Teilnahme Interesse habe. Dieser Standpunkt deckt sich mit der öffentlichen Erklärung von KitschKrieg, die verkündete, die 1LIVE Krone zu boykottieren und den potenziellen Preis nicht entgegenzunehmen. Das Kollektiv hatte zuvor drastische Worte gewählt und klargestellt, dass sie weder den Preis der Sendung wollen noch Lust auf die Veranstaltung haben.

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Streit um visuelle Repräsentation und Nominierung

Ein zentraler Auslöser für die Eskalation ist die Nominierung des gemeinsamen Hit-Songs "Gut genug" als Bester Song. Der Track, den die Rapperin zusammen mit Blumengarten produzierte, erreichte zwei Wochen lang Platz eins der deutschen Single-Charts und fand zudem in den USA virale Beachtung. Die beteiligten Künstler sind der Blumengarten-Sänger Rayan Djima, die Rapperin Shirin David sowie die KitschKrieg-Produzenten Christoph "Fizzle" Erkes und Christian "Fiji Kris" Meyerholz. Bei den offiziellen Nominierungsbildern war Shirin David jedoch nicht abgebildet. Der Sender 1LIVE teilte mit, kein entsprechendes Foto der Künstlerin erhalten zu haben. David widersprach dieser Darstellung und postete zwei Motive, die zur Freigabe vorgeschlagen wurden, auf denen sie fehlt. Sie betonte, dass diese Bilder ohne vorherige Anfrage nach Fotos an ihr Team geschickt wurden.

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Offenlegung interner Mails zur Instrumentalisierung

Die Rapperin verschärfte die Debatte durch die Veröffentlichung interner E-Mails, die den Umgang des Senders mit Künstlerinnen beleuchten. Ein Screenshot zeigte einen Vorschlag an Davs Team, wie sie die Preisverleihung über ihre eigenen Kanäle bewerben könnte. David wertete diese interne Kommunikation als klaren Beweis dafür, dass Künstlerinnen systematisch in die Vermarktung des Events eingebunden werden sollten. Sie kritisierte die Situation, indem sie fragte, wer wem eigentlich Relevanz verleihe, wenn die Reichweite der Artists genutzt werde, um den Preis relevant zu machen. Sie sieht darin ein Muster, bei dem die Aufmerksamkeit der Künstler genutzt wird, während die tatsächliche Unterstützung im Programm zu gering ausfalle.

Reaktionen und weitere Entwicklungen

Durch die öffentliche Unterstützung von KitschKrieg erhält das Kollektiv nun sichtbare Rückendeckung von einer der prominentesten Stimmen der deutschen Pop-Szene. Die Veröffentlichung der Statemente und Dokumente verdeutlicht die tiefen Differenzen zwischen den Produzenten, der Rapperin und dem Sender 1LIVE regarding die Organisation und die ethischen Maßstäbe der Preisverleihung. Unklar bleibt derzeit, ob Shirin David am 3. Dezember persönlich zur Verleihungszeremonie in Bielefeld erscheinen wird, da dies aus ihren bisher veröffentlichten Äußerungen nicht eindeutig hervorgeht. Der Fokus liegt jedoch eindeutig auf der Kritik an der Praxis der Sender, welche die Reichweite der Namensträger ausnutzt, ohne sie angemessen einzubeziehen.