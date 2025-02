Shirin Davids Aufstieg zur erfolgreichsten Rapperin Deutschlands

Der Artikel beleuchtet den Lebensweg von Shirin David, Deutschlands erfolgreichster Rapperin. Von ihrer Kindheit mit klassischer Musik bis zu ihrem Aufstieg in der Musikszene wird auf ihre Erfolge, Herausforderungen und gesellschaftlichen Themen, die sie in ihrer Musik behandelt, eingegangen.

Shirin David ist Deutschland s erfolgreichste Rapper in. Doch wo kommt sie her? Wer hat sie geprägt? Und wie sah ihr Weg nach oben aus? Hier erfahren Sie es. Davidavicius ist mit klassischer Musik aufgewachsen. Früh lernte sie Klavier, Oboe und Geige zu spielen. Ihre Mutter stammt aus Litauen, ihr Vater aus dem Iran. In Litauen verbrachte Davidavicius ihre ersten Lebensjahre, in Hamburg-Bramfeld wuchs sie auf.

Sie tanzte Ballett und wurde an der Jugendopernakademie Hamburg in Gesang, Schauspiel und Tanz unterrichtet. Ihr Abitur brach sie ab, auch studieren ging Davidavicius nicht – in der Akademikerfamilie, aus der sie stammt, sei sie damit das schwarze Schaf gewesen, sagt sie. Davidavicius hat eine kleine Schwester namens Patricia, sie ist als Pati Valpati unter anderem auf Social Media erfolgreich.2014 startete Shirin David ihren Youtube-Kanal, wo sie sich mit Lifestyle, Comedy und Musik beschäftigte. Heute hat sie dort 2,9 Millionen Abonnenten. David ist auch als Unternehmerin erfolgreich, sie hat ein eigenes Parfüm und eine Eisteemarke herausgebracht. David spricht offen über ihre kosmetischen Eingriffe, über 75.000 Euro habe sie dafür ausgegeben. Im Song 'Orbit' rappt sie: 'Viel gemacht, doch bin trotzdem echter als acht von zehn in der Szene'. Mit 'Bauch, Beine, Po' landete sie zum siebten Mal auf Platz 1 der deutschen Charts. 2017 war sie Jurorin bei 'Deutschland sucht den Superstar' und 2023 Coach bei 'The Voice of Germany'. Auf ihrem zweiten Album 'Bitches brauchen Rap' thematisierte sie gesellschaftliche Ungerechtigkeiten: Homophobie, Sexismus, Gewalt gegen Frauen und sexuellen Missbrauch in der Schule. Mit ihrem Song 'Bauch Beine Po' erreichte sie 2024 zum siebten Mal Platz eins der deutschen Singlecharts und wurde damit zur deutschen Solokünstlerin mit den meisten Nummer-eins-Hits. Für 'Bauch Beine Po' wurde sie aber auch stark kritisiert. 'Geh ins Gymmie, werde skinny' lautet eine der Zeilen – David propagiere damit Dünnsein, ein eigentlich doch überholtes Schönheitsideal, fanden viele Kritikerinnen und Kritiker. Während der Coronazeit drehte sie ein Musikvideo und mietete sich eine teure Villa. Dort drehte sie mit einem Jetski einige Runden – im Pool.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Shirin David Rapper Deutschland Musik Karriere Erfolg Gesellschaft Kritik Beautystandards

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei fahndet nach Untermieterin Shirin (22): Rentner (81) in Fachwerkhaus ermordet!Die Polizei fahndet nach der 22-jährigen Shirin M., die ihren 81-jährigen Vermieter in dessen Fachwerkhaus ermordet haben soll. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Shirin M. wurde zuletzt am Freitagnachmittag in Dramfeld gesehen und könnte den Landkreis Göttingen verlassen haben.

Weiterlesen »

Shirin M. soll Vermieter (81) getötet haben: Polizei fahndet nach 22-JährigerDer Fund einer Leiche in Niedersachsen löst eine große Suche nach einer Tatverdächtigen aus. Von der Untermieterin des 81 Jahre alten Mannes fehlt bislang jede Spur.

Weiterlesen »

Die Folgen von erfundenen Vorwürfen: Was droht Shirin Kreße?Ein Teil der gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar erhobenen Vorwürfe erwies sich als erfunden. Shirin Kreße, ehemalige Berliner Bezirksverordnete und Grüne-Fraktionschefin, steht im Zentrum des Skandals. Der Fall wirft Fragen nach den rechtlichen Folgen der Verbreitung falscher Informationen und der Medienverantwortung auf. Strafverteidiger Alexander Stevens kommentiert die Situation.

Weiterlesen »

Dramfeld: Noch tot aufgefundenem Rentner – Haftbefehl gegen Shirin M.In Dramfeld soll eine 22-Jährige soll ihren Vermieter ermordet haben. Seitdem ist sie auf der Flucht. Jetzt hat das Amtsgericht Haftbefehl erlassen.

Weiterlesen »

Fall Gelbhaar: Grünen-Politikerin Shirin Kreße legt Mandat niederBerlin - Im Zuge des Skandals um mutmaßlich gefälschte und vom RBB verbreitete Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar gibt es erste personelle Konsequenzen. Die Vorsitzende

Weiterlesen »

Berlin: Grünen-Politikerin Shirin Kreße tritt plötzlich aus Partei ausDie Belästigungsvorwürfe um den Grünen-Politiker Gelbhaar fordern offenbar ein Tribut. Parteikollegin Kreße gibt ihr Mandat als Vorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung ab und tritt aus der Partei aus. Ihr wird eine 'zentrale Rolle' bei den Anschuldigungen gegen den Bundestagsabgeordneten nachgesagt.

Weiterlesen »