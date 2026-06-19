Shitstorm gegen Joao Neves nach Ronaldo-Aussagen: Freundin erhält Hasskommentare

Nach dem 1:1 gegen die DR Kongo äußerte sich Joao Neves positiv über Cristiano Ronaldo, löste damit aber eine Welle des Hasses aus. Seine Freundin Aragao bekam die Folgen zu spüren. Gleichzeitig stand Ronaldo wegen einer schwachen Leistung und seines Abgangs nach dem Spiel in der Kritik.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Unentschieden der portugiesischen Nationalmannschaft gegen die DR Kongo im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft geriet Mittelfeldspieler Joao Neves wegen seiner Aussagen über Superstar Cristiano Ronaldo in einen heftigen Shitstorm .

Neves, der für Paris Saint-Germain spielt, hatte betont, dass Ronaldo einer von ihnen sei und dem Team helfen wolle, was unter den Fans des fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinners für große Empörung sorgte. Seine Freundin, die Influencerin Aragao, bekam den Hass ebenfalls zu spüren, als unter ihren Instagram-Posts tausende Kommentare auftauchten, in denen sie aufgefordert wurde, ihren Freund zu maßregeln. Als Reaktion begrenzte sie die Kommentarfunktion.

Der Shitstorm wurde zusätzlich dadurch angeheizt, dass Ronaldo im Spiel eine schwache Leistung zeigte und in einer Situation einen Ball im Strafraum nicht auf den besser postierten Bruno Fernandes spielte, sondern selbst verzog. Zudem verließ er nach Spielende ohne Gruß die Kabine, während seine Teamkollegen sich bei den Fans bedankten. Seine Nominierung für den WM-Kader war bereits zuvor wegen der vielen Talente im portugiesischen Team kritisiert worden.

Das Unentschieden und die Vorkommnisse um Ronaldo trüben die Stimmung bei einer Mannschaft, die als Mitfavorit auf den WM-Titel galt und die mit dieser Leistung kaum überzeugen konnte. Die Vorfälle verdeutlichen die gespaltene öffentliche Meinung über Ronaldo, bei der seine Anhänger jede Kritik aggressiv abwehren und Gegner seinen Einfluss auf das Team in Frage stellen. Die Mannschaft muss nun den Fokus auf das nächste Spiel legen, während die Kontroverse außerhalb des Platzes weiter für Schlagzeilen sorgt





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