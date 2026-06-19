Shitstorm gegen Joao Neves und seine Freundin nach Portugal-Auftakt

Nach dem 1:1 gegen Kongo werden Joao Neves und seine Freundin Madalena Aragao Opfer massiver Hasskommentare, nachdem Neves' Aussagen über Cristiano Ronaldo missinterpretiert wurden.

Die portugiesische Nationalmannschaft hat bei der WM in den USA mit einem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo den Auftakt verpatzt. Für Jungstar Joao Neves (21) und seine Freundin Madalena Aragao (20) hatte das Remis jedoch weitreichendere Konsequenzen: Sie wurden Opfer eines massiven Shitstorm s in den sozialen Medien.

Neves, der Portugal mit einem frühen Kopfballtor in Führung gebracht hatte, äußerte sich nach der Partie zur Rolle von Superstar Cristiano Ronaldo (41). Auf die Frage, ob Ronaldo dem Team noch helfen könne, sagte Neves: 'Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen.

' Dieses Zitat verbreitete sich rasant in den sozialen Medien. Viele Ronaldo-Fans interpretierten die Aussage als Herabwürdigung des fünfmaligen Weltfußballers, obwohl Neves mehrfach betonte, dass Ronaldo weiterhin ein wichtiger Teil der Mannschaft sei. Die Folge: Hasskommentare überschwemmten die Instagram-Profile sowohl von Neves als auch von seiner Freundin. Unter einem gepinnten Beitrag von Madalena Aragao fanden sich Beleidigungen wie 'Rede mit deinem Hund und sag ihm, er soll Cristiano respektieren' oder 'Sag deinem Zwerg-Freund, dass er Ronaldo zu respektieren hat'.

Dazu wurden Emojis mit erbrechenden Gesichtern oder Kothaufen gepostet. Noch schlimmer: Unter anderen Fotos wurden Sätze wie 'Halt die Klappe, mein Schatz' oder 'Du bist hässlich' hinterlassen, sowie extrem geschmacklose Kommentare wie 'Neves hätte sterben sollen, nicht Jota' (Anspielung auf den verstorbenen Jota). Als Reaktion auf die Welle der Hasskommentare hat Aragao die Kommentarfunktion unter ihrem gepinnten Beitrag eingeschränkt. Bei ihrem neuesten Post deaktivierte sie sie sogar komplett.

Neves selbst sieht sich ebenfalls massiven Anfeindungen ausgesetzt. Sein letzter Beitrag erreichte innerhalb von 22 Stunden rund 182.000 Kommentare, in denen viele Ronaldo-Anhänger dem Mittelfeldspieler drohten. Das US-Sportportal The Athletic beschrieb die Stimmung in den sozialen Medien als toxisch. Auch die portugiesische Presse äußerte sich besorgt: Die Zeitung A Bola schrieb, dass die Kritik an Neves völlig unverhältnismäßig sei.

Besonders brisant: Madalena Aragao hatte zuvor auf Instagram (1,6 Millionen Follower) die Spielweise der Mannschaft kritisiert. Sie postete: 'Magisch haben sie vergessen, wie man Pässe spielt, Bälle zurückerobert und Konter fährt. Das Spiel bestand nur noch aus Rückpässen im Mittelfeld. Seltsame WM.

Sehr seltsame WM.

' Diese Aussage dürfte die Gemüter zusätzlich erhitzt haben. Experten sehen die Entwicklung mit Sorge. Der Sportpsychologe Dr. Manuel Pereira erklärte gegenüber der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa: 'Soziale Medien bieten eine Plattform für anonyme Hasskommentare, die weit über konstruktive Kritik hinausgehen. Besonders problematisch ist, wenn Angehörige von Spielern ins Visier geraten.

' Die portugiesische Nationalmannschaft muss nun schnellstmöglich die Wogen glätten. Am 23. Juni um 19 Uhr Ortszeit trifft Portugal im zweiten Gruppenspiel auf Usbekistan. Drei Tage später, am 28.

Juni um 1.30 Uhr, folgt die Partie gegen Kolumbien. Ein Sieg ist für das Team von Trainer Roberto Martínez Pflicht, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Doch die Stimmung im Team scheint angespannt. Joao Neves selbst zeigte sich nach außen hin gefasst: Er löschte keine Kommentare, sondern ließ die Diskussionen weiterlaufen.

Seine Freundin Madalena Aragao hingegen zog die Reißleine und schottete sich ab. Die Situation wirft ein Schlaglicht auf den zunehmenden Druck, dem Profisportler und ihre Familien in der heutigen Medienlandschaft ausgesetzt sind. Die Grenze zwischen Kritik und Hass wird immer häufiger überschritten. Ob die portugiesische Mannschaft sportlich und emotional wieder in die Spur findet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Fest steht: Der Fall Neves ist ein warnendes Beispiel dafür, wie schnell aus einem missverstandenen Zitat ein Shitstorm werden kann





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