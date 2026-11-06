TV-Moderatorin Annika Lau löst Shitstorm aus, weil sie ADHS falsch darstellt. Der Bundesverband ADHS Deutschland widerspricht der Promi-Expertin und mahnt fachliche Korrektheit an.

Im deutschen Medienbetrieb ist aktuell die Diskussion über die Rolle von Prominenz und tatsächlicher Fachkompetenz wieder entbrannt, als TV-Moderatorin Annika Lau durch unbedachte Aussagen in die Kritik geriet. Die ehemalige Frühstücksfernseh-Moderatorin befindet sich mitten in einem intensiven Shitstorm, nachdem sie in einem öffentlichen Interview falsche Informationen über Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktiviätsstörung verbreitet hatte. Diese Kontroverse verdeutlicht erneut das wachsende Problem der Selbsternennung zu Experten ohne entsprechende wissenschaftliche Qualifikation.

Falsche Darstellungen von ADHS

Annika Lau erklärte in ihrem Statement, dass ADHS eine Krankheit sei und betroffenen Kindern letztlich egal sei, ob sie gelobt oder ausgeschimpft würden, solange sie Aufmerksamkeit erhielten. Diese Aussage ist medizinisch und psychologisch fundamental falsch und widerspricht dem aktuellen Stand der Forschung. Ein solcher Vergleich ist wissenschaftlich so wertlos, als würde man behaupten, dass Menschen mit Depressionen lediglich zu faul seien, um glücklich zu sein. Die Redewendung trifft den Kern der Problematik, da sie eine komplexe neurobiologische Störung auf oberflächliche Verhaltensmuster reduziert und thereby stigmatisiert.

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Wissenschaftlicher Konsens vs. Promi-Meinung

Der Bundesverband ADHS Deutschland hat sich der Falschinformation sofort entgegenstellt und die Aussagen der Moderatorin ausdrücklich widerlegt. Wissenschaftler definieren ADHS nicht als einfache Krankheit, sondern als anerkannte neuroentwicklungsstörung, die im Rahmen des Neurodiversitätskonzepts auch als Form der Neurodivergenz verstanden wird. Diese klare Abgrenzung ist essenziell, um das Verständnis der Erkrankung in der Gesellschaft zu schärfen. Die Darstellung von Lau ignoriert die biologischen Grundlagen und die tatsächlichen Leidensmechanismen der Betroffenen erheblich.

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Paradoxie der Medienlandschaft

Es entsteht ein paradoxyer Kreislauf in der öffentlichen Wahrnehmung, bei dem Personen berühmt gemacht werden, weil sie unterhaltsam sind, nicht weil sie kompetent sind. Wenn diese Prominenten dann selbstbewusst über komplexe Themen wie psychische Gesundheit plaudern und dabei Unsinn erzählen, empört sich das Publikum im Nachhinein. Es ist vergleichbar mit der Forderung, dass ein Friseur einen Blinddarm entfernt, und der anschließenden Beschwerde, dass zu viel abgeschnitten wurde. Die Gesellschaft delegiert Verantwortung an Sympathieträger, statt sich mit fachgeprüften Abhandlungen auseinanderzusetzen.

Folgen für die Betroffenen

Die Äußerungen von Annika Lau gehen nicht nur an der Realität vorbei, sondern schaden auch den Menschen, die tatsächlich unter ADHS leiden. Sie macht ihre eigenen Kinder zu Objekten einer kontroversen Debatte und greift deren Persönlichkeitsrechte an. Personen mit ADHS leiden unter einem Defizit darin, ihre Aufmerksamkeit zu steuern und auf eine Sache zu halten. Sie leiden nicht primär daran, zu wenig Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Tatsächlich ist das mangelnde Verständnis für diese neurologische Realität ein Defizit der gesamten Gesellschaft und der Medien.