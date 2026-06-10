Shoplifters - Familienbande: Kostenlos in der ARD-Mediathek bis 2026

Hirokazu Kore-edas gefeiertes Drama über eine arme Familie, die ein vernachlässigtes Mädchen aufnimmt, ist bis Juni 2026 kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar. Der Film begeisterte 99% der Kritiker und gewann die Goldene Palme.

Das japanische Drama Shoplifters - Familienbande aus dem Jahr 2018 gilt als eines der eindringlichsten Werke des preisgekrönten Regisseurs Hirokazu Kore-eda. Der Film erzählt die Geschichte einer armen Familie in Tokio, die sich mit kleinen Diebstählen und Gaunereien über Wasser hält.

Eines Tages nimmt sie das verwahrloste Mädchen Yuri bei sich auf, das von ihren Eltern vernachlässigt wurde. Was zunächst wie eine weitere kriminelle Handlung erscheint, entwickelt sich zu einer tiefgreifenden Erzählung über Zusammenhalt, Moral und die Definition von Familie. Kore-eda gelingt es, die Zuschauer mit ruhigen Bildern und subtiler Emotionalität in den Bann zu ziehen. Die Figuren werden nicht verurteilt, sondern in ihrer Menschlichkeit gezeigt, was den Film zu einem Plädoyer für Mitgefühl macht.

Die internationale Presse überschlägt sich mit Lob: 99 Prozent der Kritiken auf Rotten Tomatoes sind positiv. So schreibt die Chicago Sun-Times: Dieser sanftmütige filmische Schatz über eine Diebesfamilie unterstreicht die auf ruhige Weise erschütternde Kunstfertigkeit Kore-edas. Es ist unmöglich, das tief empfundene Mitgefühl dieses Films zu erleben, ohne zu Tränen gerührt zu sein. Der Guardian bezeichnet das Werk als unheimlich bewegend, das die Grenze zwischen dem Unverzeihlichen und dem Verständlichen meisterhaft verwischt und selbst in trostlosesten Umständen Zärtlichkeit findet.

Der Film gewann 2018 die Goldene Palme in Cannes und war für den Oscar nominiert. Bis zum 29. Juni 2026 ist Shoplifters - Familienbande kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar. Für den Stream ist weder ein Konto noch eine Anmeldung nötig.

Über die ARD-App könnt ihr den Film auch bequem auf dem Smart-TV schauen. Bei anderen Anbietern wie Prime Video würde die Ausleihe mindestens 3,99 Euro kosten. Diese Gelegenheit solltet ihr nutzen, denn selten ist ein Film so einfühlsam und gleichzeitig schonungslos ehrlich. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Diebe zu Helden werden und die Liebe stärker ist als jedes Gesetz. Ein Meisterwerk, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt





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