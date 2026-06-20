Das preisgekrönte japanische Drama Shoplifters - Familienbande von Hirokazu Kore-eda ist bis Juni 2026 kostenlos in der ARD-Mediathek verfügbar. Der Film begeistert 99% der Kritiker und erzählt die berührende Geschichte einer armen Familie, die ein verwahrlostes Mädchen aufnimmt.

Das japanische Drama Shoplifters - Familienbande von Hirokazu Kore-eda wird von der internationalen Presse als ein Meisterwerk gefeiert. 99 Prozent aller Kritiker bewerten den Film positiv, und viele nennen ihn ein echtes Juwel.

Der Film erzählt die Geschichte einer armen Familie, die sich mit kleinen Gaunereien über Wasser hält. Als sie eines Tages das verwahrloste Mädchen Yuri aufnehmen, ändert das ihr Leben grundlegend. Der Film zeigt auf einfühlsame Weise die sozialen Missstände in Japan und die Frage, was eine Familie ausmacht. Kritiker loben die sensible Regie und das herausragende Schauspiel.

Besonders hervorgehoben wird, wie Kore-eda die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen lässt und selbst in den schwierigsten Situationen Zärtlichkeit findet. Der Film gewann 2018 die Goldene Palme in Cannes und war für den Oscar nominiert. Nun können Sie Shoplifters - Familienbande kostenlos in der ARD-Mediathek streamen. Der Film ist bis zum 29.

Juni 2026 verfügbar, ohne dass ein Konto oder eine Anmeldung nötig ist. Sie können den Film sowohl auf dem Computer als auch über Smart-TV und die ARD-App genießen. Im Vergleich zu anderen Streamingdiensten ist dies ein großer Vorteil, da dort oft eine Ausleihgebühr anfällt. Bei Prime Video kostet die digitale Ausleihe beispielsweise 3,99 Euro.

Der Film besticht durch seine ruhige und dennoch erschütternde Erzählweise. Er zeigt, wie Liebe und Zusammenhalt in einer von Armut geprägten Umgebung möglich sind. Die Figuren sind vielschichtig und berühren das Publikum. Ein Kritiker schrieb: Dieser sanftmütige filmische Schatz über eine Diebesfamilie unterstreicht die auf ruhige Weise erschütternde Kunstfertigkeit des japanischen Meisters.

Es ist unmöglich, das tief empfundene Mitgefühl dieses Films zu erleben, ohne zu Tränen gerührt zu sein. Ein anderer meinte: Es ist ein unheimlich bewegendes Werk, das die Grenze zwischen dem Unverzeihlichen und dem Verständlichen meisterhaft verwischt. Diese Zitate zeigen, wie sehr der Film die Kritiker bewegt hat. Shoplifters - Familienbande ist nicht nur ein Film über Armut und Kriminalität, sondern auch eine Hommage an die menschliche Wärme.

Regisseur Hirokazu Kore-eda hat schon mit Filmen wie Like Father, Like Son und After the Storm überzeugt. Mit diesem Werk erreicht er jedoch eine neue Dimension. Die Handlung ist so authentisch, dass man sich als Zuschauer mitten in der Geschichte fühlt. Die Kameraarbeit fängt die Details des Alltags ein und schafft eine intime Atmosphäre.

Die Musik unterstreicht die emotionalen Momente perfekt. Der Film ist ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Die ARD-Mediathek bietet hier eine seltene Gelegenheit, dieses preisgekrönte Drama völlig kostenlos zu sehen. Nutzen Sie die Chance und tauchen Sie ein in die Welt von Shoplifters - Familienbande.

Sie werden es nicht bereuen. Der Film ist ein Muss für alle Liebhaber des japanischen Kinos und für alle, die sich für tiefgründige Geschichten interessieren





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