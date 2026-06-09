Shopping in Ulm und Neu-Ulm: Von Fair Fashion bis Designermode - Ein Stadtbummel mit Stil

Entdecken Sie die vielfältige Shoppingwelt in Ulm und Neu-Ulm: Von nachhaltiger Secondhand-Mode über exklusive Designer-Boutiquen bis hin zu bekannten Modeketten. Wir zeigen die besten Adressen für einen gelungenen Einkaufsbummel.

In Ulm und Neu- Ulm erwartet Shopping begeisterte eine abwechslungsreiche Mischung aus Mode ketten, Designer-Boutiquen und nachhaltigen Secondhand -Läden. Ob Sie auf der Suche nach extravaganten Einzelstücken, fair produzierter Kleidung oder klassischen Basics sind - die beiden Städte bieten für jeden Geschmack und Geldbeutel das Richtige.

Ein Bummel durch die Innenstädte lohnt sich nicht nur wegen des breiten Angebots, sondern auch wegen des besonderen Flairs: In Ulm schlendern Sie im Schatten des imposanten Münsters entlang der Bahnhofstraße, Hirschstraße und weiteren Einkaufsstraßen. Hier finden Sie neben bekannten Modeketten auch lokale Urgesteine sowie ausgefallene Läden wie das Wonderland für Gothic-Kleidung oder das Cult & Co Ulm für exklusive Designermode mit hauseigener Café-Bar. Auch Sportbekleidung und -zubehör sind in spezialisierten Geschäften erhältlich.

In der Ulmer Innenstadt gibt es zudem die Sedelhöfe, ein Einkaufszentrum mit Filialen von TK Maxx, Only, H&M, JD, Intimissimi und einem Zalando-Outlet, wo Sie reduzierte Ware ergattern können. In Neu-Ulm lockt die Glacis Galerie mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot und Läden wie Zara, Jack & Jones, Snipes-Outlet und Bershka, die teilweise nur dort in der Region vertreten sind.

Wer nachhaltig einkaufen möchte, wird in beiden Städten ebenfalls fündig: Secondhand-Läden wie Petit Vintage in der Rabengasse oder das Secontique mit Filialen in Ulm und Neu-Ulm bieten einzigartige Kleidungsstücke aus zweiter Hand. Auch Fair-Fashion-Labels finden sich in kleinen Boutiquen, deren Öffnungszeiten variieren. Für einen entspannten Shoppingtag empfiehlt es sich, die verschiedenen Viertel zu erkunden und auch abseits der Hauptstraßen nach Schätzen zu suchen.

Mit der richtigen Mischung aus großen Marken und individuellen Läden wird Ihr Einkaufsbummel in Ulm und Neu-Ulm zu einem besonderen Erlebnis. Vergessen Sie nicht, nach den saisonalen Sales Ausschau zu halten - dann lohnt sich der Besuch gleich doppelt. Ob Sie nun auf der Suche nach einem neuen Outfit für den Alltag oder einem besonderen Accessoire für einen besonderen Anlass sind: In Ulm und Neu-Ulm finden Sie garantiert das Passende





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