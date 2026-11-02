Shopping Queen: Guido Maria Kretschmer vergibt Null Punkte für Botox

Ein Skandal in der Münster-Woche von Shopping Queen: Kandidatin Melanie verliert durch eine Botox-Spritze alle Punkte. Guido Maria Kretschmer reagiert mit historischer Kritik.

Der deutsche Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer hat bei einer aktuellen Folge seiner Sendung Shopping Queen einen historischen Skandal ausgelöst. Während das Format seit 15 Jahren für seine entspannte Atmosphäre bekannt ist, sorgte die Entscheidung einer Kandidatin im Rahmen der Münster-Woche für massive Verärgerung auf Seiten des Jurors. Die Folgen dieser Handlung waren unmittelbar und hatten direkte Auswirkungen auf die Punktevergabe im Finale.

Kandidatin opfert Budget für Schönheitseingriff

Der Vorfall begann wie ein typischer Shoppingtag, als sich die Kandidatin Melanie auf die Suche nach dem perfekten Outfit machte. Das vorgegebene Motto lautete Auf Schritt und Tritt - Zeige, mit welchem Schuh du durch den Herbst gehst!. Nach dem Finden einer passenden Stiefelette als Basis ihres Looks brach Melanie jedoch nicht zu weiteren Geschäften auf. Stattdessen suchte sie einen Arzt auf und ließ sich vor laufender Kamera Botox spritzen. Dieser Eingriff kostete sie 50 Euro und verschlang wertvolle Zeit, die eigentlich für das Styling zur Verfügung stand.

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Kretschmers scharfe Kritik an der Priorisierung

Die Reaktion von Guido Maria Kretschmer war eindeutig und zeigte ihn in einer selten harten Phase. Er kritisierte vehement, dass die Kandidatin ihr Budget und ihre Zeit für einen Schönheitseingriff ausgab, der nichts mit dem Thema der Show zu tun hatte. Der Designer äußerte seinen Unmut darüber, dass die Spritze als alltägliche Maßnahme dargestellt wurde, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für den Look. Seine Worte waren direkt und unmissverständlich, da er die Handlung als Missachtung der Spielregeln ansah.

Historische Wertung von null Punkten im Finale

Die Konsequenzen dieser Aktion zeigten sich direkt im Anschluss an den Shoppingtag beim Finale in Berlin. Guido Maria Kretschmer bewertete Melanies Auftritt mit einer bis dato einzigartigen Bewertung von null Punkten. Diese Vergabe ist in den 15 Jahren der Geschichte von Shopping Queen noch nie erfolgt. Der Designer begründete diese historische Entscheidung damit, dass ihm die Message der Kandidatin total missfallen habe und er dies nicht akzeptieren wolle.

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Botschaft gegen kommerzielle Schönheitsoperationen

Kretschmer betonte in seiner Begründung, dass die Punktabziehung nicht aufgrund der Qualität des Looks geschah, sondern rein aufgrund der Handlung während des Shoppingtages. Er erklärte explizit, dass er keine Unterstützung für die Praxis sehe, Geld und Zeit für solche Eingriffe zu verwenden, wenn diese keinen Bezug zum Motto haben. Für Melanie bedeutete dies den ersten Fall einer kompletten Nicht-Bewertung durch den erfahrenen Juror, was die Schwere seines Votons unterstreicht.

Zukünftige Auswirkungen auf die Kandidatinnen

Dieser Vorfall markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Regeln durch die Teilnehmer. Guido Maria Kretschmer zeigt damit, dass er nicht nur für seine liebevoll-lustige Art bekannt ist, sondern auch konsequent bei der Durchsetzung seiner Standards bleibt. Zukünftige Kandidatinnen werden sich daher voraussichtlich intensiver überlegen, wie sie ihr Budget und ihre Zeit einsetzen, um ähnliche Sanktionen zu vermeiden. Die Münster-Folge bleibt somit als ein Moment in Erinnerung, der die Grenzen des Formats neu definierte.