Shopping Queen: Guido Maria Kretschmer verhängt historische Strafe gegen Kandidatin

Guido Maria Kretschmer gibt der Kandidatin Melanie erstmals null Punkte in der 15-jährigen History der Show. Grund war ein Botox-Eingriff vor laufender Kamera.

Es war ein historischer Moment in der Geschichte der beliebten RTL-Show. Die Kandidatin Melanie erhielt bei der Münster -Woche die ersten null Punkte, die jemals in den 15 Jahren des Formats vergeben wurden. Der Grund für diese härte Maßnahme liegt in ihrem Verhalten während des Shopping-Tages. Guido Maria Kretschmer, der als Juror bekannt ist, reagierte empört auf eine Handlung der Kandidatin.

Botox-Spritze stört Show-Format

Alles begann wie an einem normalen Tag beim Shopping. Melanie zog los, um das perfekte Outfit zum Motto zu finden. Das Motto lautete Auf Schritt und Tritt und sollte zeigen, mit welchem Schuh die Kandidatin durch den Herbst geht. Sie fand zunächst eine Stiefelette als Grundlage für ihren Look. Doch statt weiter zum nächsten Geschäft zu gehen, machte sie einen Abstecher zum Arzt.

Also read Linke-Kandidatin Eralp fürchtet Hamas-Anhänger um ihre Sicherheit

Dort ließ sie sich vor laufender Kamera Botox spritzen. Die Kosten für diesen Schönheitseingriff betrugen 50 Euro. Guido Maria Kretschmer war von dem, was er sah, sichtlich entsetzt. Er erklärte daraufhin, dass er der Kandidatin zur Strafe fünf Punkte abziehen würde. Dies geschah, falls sie sich original Botox spritzen lässt. Die Situation eskalierte schnell für die Kandidatin.

Kretschmer reagiert empört auf Geld-Verbrauch

Dem Modedesigner ging es gewaltig gegen den Strich, dass Melanie sowohl ihr Budget als auch ihre Zeit opferte. Sie verwendete 50 Euro für den Eingriff und verlor wertvolle Stunden, um den Look zu vervollständigen. Kretschmer kritisierte scharf, dass der Schönheitseingriff nichts mit dem Show-Motto zu tun hat. Zudem störte es ihn, dass die Botox-Spritzung als etwas Alltägliches dargestellt wird.

Advertisement

Er betonte, dass dies eine Message ist, die er nicht in seiner Show verbreiten will. Die Kandidatin handelte eigenmächtig und widersprach damit den Regeln und dem Geist des Wettbewerbs. Kretschmer hatte zuvor angekündigt, Konsequenzen zu ziehen. Seine Worte waren klar und unmissverständlich. Er zeigte sich sehr verärgert über das Vorgehen.

Historische Null-Punkte-Wertung im Finale

Am Freitag fand das Shopping-Event statt. Direkt im Anschluss folgte das Finale in Berlin. Dort fand die Wertung durch Guido Maria Kretschmer statt. Die Quittung für die Aktion von Melanie folgte unmittelbar. Sie kassierte eine historische Wertung von null Punkten. In der gesamten 15-jährigen Geschichte der Show war dies noch nie passiert.

Kretschmer erklärte seine Entscheidung öffentlich im Finale. Er sagte, dass ihm das Verhalten der Kandidatin total missfallen hat. Er wies darauf hin, dass sie losgezogen ist, um sich für 50 Euro botoxen zu lassen. Dies ist die erste Kandidatin, der er null Punkte gibt. Der Look an sich war nicht der Grund für die Strafe.

Kommentar zur Botschaft der Sendung

Der Modedesigner erklärte, dass nicht die Qualität des Outfits entscheidend war. Es ging ihm um die Botschaft, die durch die Handlung gesendet wird. Er wolle diese Botschaft nicht unterstützen. Die Show soll positiv und kreativ sein. Der Schönheitseingriff passte nicht in dieses Konzept. Die Reaktion der Fans war groß, da dies ein seltenes Ereignis ist.

Advertisement

Die Episode ging in den sozialen Medien viral. Viele Zuschauer diskutierten über die Härte der Strafe. Andere hielten Kretschmers Reaktion für notwendig, um die Standards der Show zu wahren. Die Kombination aus Mode, Wettbewerb und persönlicher Konfrontation macht die Show besonders. Dies unterstreicht die Bedeutung von Integrität im Wettbewerb.

Die Münster-Woche bleibt damit in Erinnerung. Melanie ist die erste Kandidatin mit null Punkten. Guido Maria Kretschmer hat gezeigt, dass er bei bestimmten Dingen nicht kompromissbereit ist. Die 15-jährige Geschichte der Show kennt keine solche Bewertung bisher. Es bleibt abzuwarten, ob dies eine neue Tendenz einleitet.