Die letzte Verkaufswelle ließ die Mercedes-Benz-Aktie auf neue Jahrestiefs abstürzen. Die Ansage mit Trading-Setup kam einen Tag vorher.

In der zweiten Novemberwoche pendelte sich die Mercedes-Benz-Aktie seitwärts ein in einer mehrtägigen Handelsspanne. Der Ausbruch aus dieser nach unten folgte am Tag nach der Analyse und aktivierte das vorgestellte Short-Szenario.

In dieser Woche erreicht das Papier das Abwärtsziel, der Trade ist aufgegangen. Die charttechnische Situation ist jetzt extrem spannend! Die Aktie hat eine multiple Kreuzunterstützung erreicht, wo drei Trendkanalunterkanten und eine Horizontalunterstützung verläuft. In einem bullischen Szenario startet von hier aus eine größere Kurserholung.

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Aufgehellt wird das angeschlagene Chartbild aber erst bei einer Rückkehr über beide EMAs im Tageschart. Aber auch in einem bärischen Szenario wären von der Kreuzunterstützung aus kleinere Kurserholungen als technische Gegenbewegungen denkbar. Ein nachhaltiger Durchbruch unter den Support hingegen würde weitere Verkaufssignale liefern und eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 31,80 - 32,90 EUR ermöglichen.ist an einer markanten Unterstützungszone angekommen. Antizyklische Spekulationen auf eine Trendwende könnten hier interessant werden, enge Absicherungsmöglichkeiten würden gute Chance-Risiko-Verhältnisse abwerfen.