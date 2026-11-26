Nach dem Tourfinale in Madrid fehlen Bill Kaulitz die Worte. Auf Instagram teilt der Sänger seine Gefühle mit den Fans.

ist eine aufregende Zeit zu Ende gegangen. Nach dem letzten Arenakonzert ihrer Europatour in Madrid meldete sich der Sänger jetzt aufbei seinen Fans und zeigte sich dabei sichtlich gerührt.

Wochenlang war er mit seinen Bandkollegen durch zahlreiche Städte Europas gereist. Nun heißt es, Abschied von der Bühne und dem Publikum zu nehmen, und das fällt dem Musiker sichtlich schwer. Nach dem Finale fehlten ihm zunächst die Worte: "Madrid, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was für eine unglaubliche, überwältigende Nacht das war.

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Ich sitze hier und versuche, die richtigen Worte zu finden, aber ehrlich gesagt ist mein Herz immer noch irgendwo dort auf der Bühne bei euch allen"und seine Bandkollegen durch zahlreiche europäische Städte gereist und hatten gemeinsam mit ihrem Publikum eine für ihn traumhafte Zeit erlebt. Der Frontmann zeigte sich stolz auf all die besonderen Momente, dieund ihre Anhänger während der Konzertreise miteinander geteilt hatten.