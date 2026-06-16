Shrek 5: Neuer Teaser-Trailer enthüllt

Universal Pictures hat einen neuen Teaser-Trailer zum Animationsfilm Shrek 5 enthüllt, der endlich etwas mehr zum neuen Abenteuer von Shrek und Esel verrät. Das Charakterdesign hat sich ein Jahr später deutlich gebessert, wobei Fans dennoch auffallen dürfte, dass die Figuren leicht anders aussehen.

Universal Pictures hat einen neuen Teaser-Trailer zum Animationsfilm Shrek 5 enthüllt, der endlich etwas mehr zum neuen Abenteuer von Shrek und Esel verrät. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Das Charakterdesign hat sich ein Jahr später deutlich gebessert, wobei Fans dennoch auffallen dürfte, dass die Figuren leicht anders aussehen. Das ist bei Esel weniger erkennbar, dafür umso mehr bei Shrek selbst. Schaut euch oben den Teaser-Trailer an.

Ihr wollt euer Gedächtnis bis zum Kinostart wieder auffrischen oder eure Kinder für den grünen Oger begeistern? Dann holt euch den Film. Shrek 5 wurde nach hinten verschoben, um überarbeitet zu werden, also über ein Jahr später, liegt daran, dass Universal die Kritik und die Sorgen der Fangemeinde ernst nimmt. Immerhin will man die Fans von früher genauso begeistern wie eine völlig neue Generation an Kinofans.

Das Regie-Trio Brad Ableson, Walt Dohrn und Conrad Vernon sind aber ganz offensichtlich nicht ganz vom bisherigen Redesign abgekehrt, sondern setzen den Korrekturstift wohl nur ganz leicht an. Etwas irritierend ist dabei, dass Vernon mit Shrek 2 den für viele besten Teil der Reihe inszeniert hat. Sollte er nicht wissen, was die Fans wirklich wollen? Traditionsbruch nach 31 Jahren: Disney-Klassiker Toy Story 5 erhält erstmals neue FSK-Altersfreigabe.

Ich war von Anfang bis Ende gefesselt: Netflix krallt sich gescheiterten Fantasy-Blockbuster. Zur Handlung selbst ist bislang im Grunde kaum etwas bekannt. Fest steht nur, dass Shrek, Esel und Co. abermals ein wildes Abenteuer erleben werden, das ihnen und ihren Liebsten jede Menge Ärger einbringt. Auch 16 Jahre später hat sich nichts geändert. Zumindest das also





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