Shuto Machino: Transfer-Flops und Hoffnung auf Besserung

Trainer Eugen Polanski und Manager Rouven Schröder sprechen über die Zukunft von Shuto Machino, dem Offensivspieler, der im Sommer von Gladbach nach Kiel transferiert wurde. Beide glauben an ihn, aber auch Trainer Polanski betont, dass sie alle eine andere Leistung von Machino wünschen. In seiner Karriere war sein zweites Jahr meist besser als das erste, und das ist der Ansatzpunkt, um ihn in die Richtung zu entwickeln, dass er seine Qualität konstant auf den Platz bringt.

Foto: nordphoto GmbH/Hafner In der Historie der allerschlimmsten Transfer-Flops von Luuk de Jong über Timotheé Kolodziejczak, Josip Drmic, Markus Feldhoff, Vladimir Ivic oder Max Huiberts bis hin zu Tomas Cvancara nimmt auch Shuto Machino (26) bisher einen traurigen Spitzenplatz in Gladbach ein: Rund 8 Millionen Euro überwies der VfL für den hochveranlagten Japaner im Sommer nach Kiel , die Gegenleistung ist erbärmlich: Ganze vier Scorerpunkte hat der Offensivallrounder geliefert, in der kompletten Rückrunde gelang ihm kein einziges Tor.

Was genau da schiefgelaufen ist und ob noch Hoffnung besteht, dass Machino wie einst Fohlen-Legende Allan Simonsen erst im zweiten Jahr so richtig durchstartet, fragte BILD Trainer Eugen Polanski (40) und Manager Rouven Schröder (50). Und beide glauben an ihn! Polanski sagt aber auch ehrlich: "Natürlich wünschen wir uns alle eine andere Leistung von ihm.

Aber Shuto ist auch selbst unzufrieden mit seiner Situation und seiner Rolle, und das ist erstmal ein guter Ansatz, weil daraus der Wille entsteht, es besser zu machen. Wir haben viele Gespräche mit ihm geführt und sowohl auf als auch neben dem Platz versucht, gemeinsam daran zu arbeiten, dass Shuto seine Stärken besser einbringt.

" Polanski nimmt den sensiblen Japaner aber auch in Schutz: "Er ist spät zu uns gekommen und hatte direkt mit einer Verletzung zu kämpfen, dadurch hatte er praktisch gar keine Saisonvorbereitung. In seiner Karriere war sein zweites Jahr meist besser als das erste. Genau daran wollen wir jetzt gemeinsam anknüpfen und ihn in die Richtung entwickeln, dass er seine Qualität konstant auf den Platz bringt.

" -Jahr in Kiel gezeigt: 11 Tore, 3 Vorlagen, für Japan traf er in 14 Einsätzen fünfmal und wird bei der WM dabei sein. Schröder stellt klar: "Shuto hat Riesen-Qualität, er weiß vielleicht manchmal selbst nicht, wie gut er ist. In Kiel war er natürlich der Hero, hat immer gespielt, in der Liga war er aber nicht so erfolgreich.





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