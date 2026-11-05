Sibanye beendet Streik und NexMetals verdreifacht Ressourcen

Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag ab, NexMetals meldet massive Ressourcensteigerung bei Selebi North. Analyse der Kupfer- und Palladiummärkte.

Die Rohstoffmärkte verzeichneten im November 2026 signifikante Entwicklungen bei den Produzenten Sibanye-Stillwater Limited und NexMetals Mining Corp. Während die Palladiumpreis e erstmals seit Juni 2025 unter die psychologische Marke von tausend US-Dollar fielen, konnte Kupfer nach seinem Rekordhoch im September nicht anhalten. Diese Preisbewegungen stehen im engen Zusammenhang mit den jüngsten operativen Meilensteinen beider Unternehmen in Nordamerika und Afrika.

Palladium und Kupfer unter Druck

Kupfer erreichte am Londoner Metallmarkt im September einen historischen Höchststand von 14.875 US-Dollar pro Tonne. Dieser Anstieg wurde maßgeblich durch erwartete US-Zölle auf raffiniertes Kupfer getrieben, welche den Metallfluss in US-Lager förderten. Seitdem belastet jedoch ein Ausverkauf bei Technologieaktien den Markt. Am 3. November 2026 fiel der Kupferpreis zeitweise unter die Marke von 14.000 US-Dollar pro Tonne.

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Ähnliche negative Tendenzen zeigten sich beim Palladium. Der Edelmetallpreis verlor im Oktober rund 19 Prozent und schloss den Monat bei etwa 980 US-Dollar pro Unze. Damit sank der Wert erstmals seit Juni 2025 unter die Grenze von 1.000 US-Dollar. Zu den belastenden Faktoren zählen Mittelabflüsse aus Fonds, steigende Zinserwartungen sowie Sorgen um die Automobilindustrie, die über achtzig Prozent der Nachfrage stellt.

Langfristig wird der Kupferbedarf jedoch durch den Ausbau der Stromnetze und den Bau von Rechenzentren getrieben. Branchenabschätzungen zufolge benötigen KI-Rechenzentren zwischen zwanzig und vierzig Tonnen Kupfer pro Megawatt Leistung. Kurzfristig erwartet die International Copper Study Group (ICSG) jedoch einen Überschuss an raffiniertem Kupfer von rund 104.000 Tonnen im Jahr 2026 und sogar 368.000 Tonnen im Jahr 2027.

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Sibanye beendet Montana-Streik

Sibanye-Stillwater zählt zu den großen Produzenten von Platinmetallen und Gold. Das Portfolio umfasst PGM-Minen in Südafrika und Montana sowie ein globales Recyclinggeschäft für verbrauchte Autokatalysatoren. Die Minen in Montana stellen die wichtigste Quelle für primäres Palladium in den Vereinigten Staaten dar. Nach monatelangen Konflikten hat das Unternehmen nun eine operative Einigung erzielt.

Am 7. Oktober 2026 ratifizierte die Belegschaft der Stillwater-East-Mine und der Hütte in Columbus einen neuen Tarifvertrag. Dieser Vertrag gilt bis Mai 2029 und markiert das Ende des im September begonnenen Streiks. Für Sibanye ist der Abschluss entscheidend, um die Produktion wieder vollständig hochzufahren und die Lieferketten zu stabilisieren.

Neben der Situation in den USA läuft in Finnland der gestufte Hochlauf des Lithiumprojekts Keliber. Die Termine und Ergebnisse dieses Projekts bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden. Sibanye konzentriert sich damit sowohl auf die Stabilisierung bestehender PGM-Quellen als auch auf den Aufbau neuer Lithiumkapazitäten für die Batterietechnologie.

NexMetals verdreifacht Ressourcen

NexMetals Mining entwickelt in Botswana die früher produzierenden Kupfer-Nickel-Minen Selebi und Selkirk. Am 1. Oktober 2026 meldete das Unternehmen für Selebi Main 32,47 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen. Diese enthalten 1,53 Prozent Kupfer und knapp ein Prozent Nickel. Dies entspricht einer Steigerung von 72 Prozent in der Tonnage im Vergleich zum Jahr 2024.

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Es ist wichtig zu betonen, dass Ressourcen keine Reserven sind und ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht nachgewiesen wurde. Einen weiteren massiven Sprung meldete NexMetals am 20. Oktober 2026 für Selebi North. Die angezeigten Ressourcen stiegen auf 8,95 Millionen Tonnen, was fast dem Dreifachen der Werte aus 2024 entspricht.

Insgesamt umfasst Selebi nun 8,95 Millionen Tonnen angezeigt und 41,95 Millionen Tonnen vermutet. NexMetals plant eine erste vorläufige wirtschaftliche Abschätzung (PEA) für das zweite Halbjahr 2026. Auch hier bleiben die Terminplanung und die Ergebnisse an die erfolgreiche Umsetzung der Bohrprogramme und Analysen gebunden.