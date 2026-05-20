Sibanye Stillwater reports stronger first quarters with high PGM, gold prices, solid production and Keliber advance

Sibanye Stillwater reports a stronger first quarter with higher PGM and gold prices, solid production, and gains at the Keliber lithium project, despite an incident resulting in the shutdown of a production shaft.

Der südafrikanische Bergbaukonzern Sibanye Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) meldet für das erste Quartal 2026 eine operative Entwicklung, die positive Signale sendet. Während andere Rohstoffunternehmen weiterhin mit Kosteninflation und geopolitischen Unsicherheiten zu kämpfen haben, profitiert Sibanye-Stillwater von höheren PGM- und Gold preisen, robuster Produktion und Fortschritten beim finnischen Keliber- Lithium projekt.

Starke Margen: Die Operationsergebnisse des Konzerns haben zugelegt. Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2026 auf 19,4 Mrd. Rand beziehungsweise rund 1,2 Mrd. US-Dollar.

Dies entspricht einem Anstieg um 371% gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders hervorzuheben ist der starke Anstieg der operativen Ertragskennzahl. Die durchschnittlich realisierten Korbpreise stiegen sehr deutlich, woraus ein EBITDA von 762 Mio. USD im ersten Quartal 2026 folgte.

Über dem Vorjahreswert lag der Wert nun bei 2.874 US-Dollar je 4E-Unze. Genau dieser Preisanstieg verbessert derzeit die Margenlage.

Außerdem hat Sibanye-Stillwater seine Position als Lithium-Player im Verteilen Europas weiter ausgebaut. Das finnische Keliber-Lithiumprojekt wurde strategischer Fokus mit dem Bauenkäfig geplant und hat die stufenweise Produktionsaufnahme bereits begonnen. Die erste Sprengung erfolgte bereits am 11. Februar, nachdem 42 Kilotonnen Erz auf Halde lagen.

Würden die Ressourcen wie erwartet abgebaut, könnte das Projekt aufgrund seiner strategischen Bedeutung insbesondere für eine europäische Batterierohstoff-Wertschöpfungskette strategisch interessant sein





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