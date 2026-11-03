Sibanye-Stillwater und OR Royalties: Neue Impulse für historische Bergbauaktiva

Sibanye-Stillwater plant das Mount-Lyell-Projekt in Tasmanien ab 2029. OR Royalties erhält Zahlungen von Talisker für Bralorne. Analyse der Marktchancen für historische Lagerstätten.

Der Sektor für historische Bergbauaktivitäten erfährt durch den Einsatz moderner Explorationsverfahren und die Nutzung bestehender Infrastrukturen eine signifikante Neubewertung. Unternehmen wie Sibanye-Stillwater Ltd. und OR Royalties Inc. nutzen diese technologischen und logistischen Vorteile, um alte Lagerstätten wirtschaftlich wiederzubeleben. Dieser strategische Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass frühere Produktionsdaten zwar historische Aktivität belegen, aktuelle Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Investitionsbedarfe jedoch entscheidende Faktoren für den Erfolg darstellen.

Sibanye-Stillwater plant Mount Lyell Neustart

Sibanye-Stillwater hat im dritten Quartal 2026 die formale Zustimmung des Verwaltungsrats zur Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Mount Lyell in Tasmanien erhalten. Das Projekt ist auf eine Laufzeit von rund 23 Jahren ausgelegt, wobei die Mine sich derzeit noch nicht in kommerzieller Produktion befindet. Die operative Umsetzung der Entwicklungsphase ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, während die erste Metallproduktion für Anfang 2029 erwartet wird.

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Die Produktionsziele bei laufendem Betrieb sind deutlich definiert und sehen jährliche Mengen von rund 26.000 Tonnen Kupfer vor. Zudem sind 16.000 Unzen Gold sowie 116.000 Unzen Silber pro Jahr projektiert. Diese spezifischen Kapazitätsplanungen verdeutlichen die ambitionierte Ausrichtung des Unternehmens auf die Wiederaufnahme der Förderung in einer der bekanntesten historischen Minenregionen Australiens.

OR Royalties generiert erste Erlöse aus Bralorne

OR Royalties profitiert strategisch von seiner Position am historischen Goldprojekt Bralorne in der kanadischen Provinz British Columbia. Das Unternehmen hält eine Net-Smelter-Return-Royalty von 1,7 Prozent, wobei die operative Verantwortung bei Talisker Resources liegt. Diese vertragliche Vereinbarung stellt keine Eigentumsbeteiligung an der Mine dar, sondern definiert eine reine Umsatzbeteiligung, die dem Investor stabile Cashflows ohne direkte Betriebsrisiken sichern soll.

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Die wirtschaftliche Realisierung dieser Strategie erfolgte bereits im April 2025, als OR Royalties die erste Royalty-Zahlung erhielt. Nach den Unternehmensmeldungen vom September 2026 wurden bei Bralorne bis Ende August des Vorjahres rund 4.900 Unzen Gold aus 19.014 Tonnen geförderten Materials gewonnen. Diese konkreten Produktionszahlen belegen die operative Funktionsfähigkeit des Projekts und die damit verbundene finanzielle Anbindung des Investors.

Globale Lieferketten treiben Nachfrage nach Metallen

Die langfristige Nachfrage nach Metallen wie Kupfer wird maßgeblich durch den Ausbau von Stromnetzen, die globale Elektrifizierung und industrielle Anwendungen getrieben. Bestehende Schächte, Straßen und Energieanschlüsse bieten historische Projekte oft einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber völlig neuen Entwicklungen, da sie den Aufbau der Grundinfrastruktur bereits ermöglicht haben. Diese Infrastrukturvorteile reduzieren die initialen Investitionsrisiken, obwohl technische Modernisierungen und Anpassungen an aktuelle Umwelt- und Sicherheitsstandards unverzichtbar bleiben.

Metallpreise, Erzgehalte und der spezifische Investitionsbedarf entscheiden letztlich über die Perspektive jedes einzelnen Projekts. Besonders interessant sind daher Projekte, bei denen Unternehmen neue Studien mit überprüfbaren Entwicklungsmeilensteinen kombinieren. Diese methodische Vorgehensweise stellt sicher, dass die Wiederaufnahme der Förderung auf soliden, datengestützten Grundlagen beruht und nicht auf bloßer Spekulation vergangener Erfolge.

Stakeholder-Positionen und finanzielle Rahmenbedingungen

Die Interaktionen zwischen den beteiligten Unternehmen werden durch spezifische Beratungsverträge strukturiert. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige Investor-Relations-Beraterverträge für OR Royalties Inc. und Sibanye-Stillwater Ltd. Diese vertragliche Beziehung definiert die Rollen und Kommunikationswege im Markt, ohne die operative Unabhängigkeit der Bergbauunternehmen einzuschränken.

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OR Royalties meldete für das dritte Quartal 2026 außerdem vorläufig 20.237 zurechenbare Goldäquivalent-Unzen aus seinem gesamten Royalty- und Streaminggeschäft. Diese breite Diversifizierung des Portfolios über verschiedene Standorte und Vertragsmodelle hinweg stärkt die finanzielle Resilienz des Unternehmens. Die Kombination aus laufenden Zahlungen aus Bralorne und der strategischen Positionierung im Sektor historischer Lagerstätten unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Geschäftsmodells.

Ausblick und regulatorische Anforderungen

Ob ein Neustart historischer Lagerstätten wirtschaftlich gelingt, hängt von einer Vielzahl individueller Faktoren ab, darunter die spezifischen geologischen Gegebenheiten, die Kostenstruktur und die erteilten Genehmigungen. Die regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen jurisdictions, wie Tasmanien und British Columbia, spielen dabei eine entscheidende Rolle für den Zeitplan und die Machbarkeit der Projekte. Unternehmen müssen diese Hürden proaktiv managen, um die versprochenen Meilensteine einzuhalten.

Die aktuelle Marktlage zeigt, dass historische Lagerstätten bei passenden Bedingungen neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen können. Bei Sibanye-Stillwater stehen die Umsetzung von Mount Lyell und der geplante Produktionsstart im Fokus, während OR Royalties sein Royalty-Portfolio einschließlich Bralorne weiter ausbaut. Diese parallelen Entwicklungen im Kupfer- und Goldsektor spiegeln die Dynamik und das Potenzial der modernen Ressourcengewinnung wider, die auf der Kombination von Geschichte und moderner Technologie basiert.