Sibel Kekilli bricht ihr Schweigen: Schauspielerin spricht über familiäre Gewalt und deren langjährige Folgen

Im Interview mit der ZEIT schildert Sibel Kekilli erstmals öffentlich die Gewalterfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend. Sie berichtet von psychischer und physischer Gewalt, dem Kampf um einen deutschen Pass als Rettungsanker und dem schwierigen Weg in die Freiheit. Ihre Geschichte Highlights die anhaltenden Traumata und den mühsamen Prozess, eine eigene Identität aufzubauen.

Sibel Kekilli spricht erstmals öffentlich über die Gewalterfahrungen in ihrer Familie. Im Interview mit Giovanni di Lorenzo von der ZEIT beschreibt sie eine von Angst geprägte Kindheit, in der sie sowohl psychische als auch physische Gewalt erlitt.

Sie erwähnt, dass ihr Vater keine Verantwortung übernehmen wollte. Als Kind wagte sie kaum, Hilfe zu suchen, da ihr oft nicht geglaubt wurde und das Opfersein als beschämend empfunden wurde. Sie bezeichnet die Gewalt als sadistisch, als Gift, das in sie geschüttet wurde. Mit einem deutschen Freund heimlich eine Beziehung zu führen, führte zu noch strengerer Kontrolle durch die Eltern.

Sie schrieb ihnen, dass sie sich nicht mehr nach Hause traue, und fürchtete, in die Türkei verschleppt zu werden. Ihr türkischer Pass war versteckt, der deutsche Pass wurde später zu einem Symbol der Sicherheit. Der Auszug aus dem Elternhaus war kein einfacher Schritt in die Freiheit; die psychische Gewalt hatte sie innerlich gefangen gehalten, und die neu gewonnene Freiheit war zunächst überwältigend. Heute hält sie überwiegend aus der Ferne Kontakt zu ihrer Familie, was für sie gesünder ist.

Sie hat keinen vollständigen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen, aber sie hat sich eine Identität gegen Angst, Scham und Schweigen erkämpft. Ihr Engagement gegen Gewalt an Frauen bleibt ein zentrales Anliegen, nun ergänzt durch ihre persönliche Geschichte. Sibel Kekilli, bekannt aus internationalen Produktionen wie Game of Thrones und dem deutschen Tatort, nutzt ihre Plattform, um ein Tabu zu brechen: das Schweigen über familiäre Gewalt in migrantischen Communities.

Das Interview beleuchtet, wie systemische Gewalt und kulturelle Erwartungen das Leben eines Kindes prägen können. Kekilli schildert, dass die Gewalt über Jahre zur Erziehung gehörte und dass sie als Opfer das Gefühl hatte, schwach und beschämt zu sein. Diese Scham verhinderte lange Zeit, dass sie offen darüber sprach. Erst jetzt, im Alter von 46 Jahren, findet sie die Worte, um ihre Erfahrungen öffentlich zu machen.

Sie berichtet auch von den Versuchen, über Lehrervermittlung Hilfe zu suchen, doch selbst dann zeigte ihr Vater keine Reue. Ihr Weg zu einem deutschen Pass und die damit verbundene Sicherheit, nicht mehr in die Türkei verschleppt werden zu können, markiert einen Wendepunkt in ihrem Leben. Die psychischen Folgen der Gewalt - das Gefühl, im Kopf gefangen zu sein - begleiteten sie auch nach dem Auszug. Die Freiheit erforderte einen mühsamen Lernprozess, um selbstständig Entscheidungen treffen zu können.

Die Offenheit, mit der Kekilli über ihre Vergangenheit spricht, unterstreicht die Bedeutung von psychischer Gewalt, die unsichtbar, aber ebenso verletzend wie physische Gewalt ist. Sie zeigt, wie kulturelle und familiale Dynamiken Opfer isolieren und ihnen das Gefühl geben, allein zu sein. Ihr Engagement seit vielen Jahren gegen Gewalt an Frauen bekommt durch diese persönliche Enthüllung eine neue Dimension. Die Tatsache, dass sie sich trotz der traumatischen Erfahrungen eine Karriere in der Schauspielerei aufbaute, zeugt von großer Resilienz.

Gleichzeitig bleibt ihr Verhältnis zur Familie distanziert; sie beobachtet aus der Ferne, was für sie eine gesündere Form des Umgangs darstellt. Der Kampf um eine eigene Identität, befreit von Angst und Scham, ist ein zentrales Thema ihrer Erzählung. Diese Geschichte ist nicht nur eine persönliche Confession, sondern auch ein Beitrag zur Diskussion über Gewalt in Familien, die oft hinter verschlossenen Türen stattfindet. Kekilli bricht das Schweigen und ermutigt andere, ihre Stimme zu erheben, auch wenn der Weg dahin steinig ist.

Ihr Bericht macht deutlich, dass Heilung ein fortlaufender Prozess ist, der nicht mit dem physischen Verlassen der Gewaltsituation endet, sondern langfristige psychologische Arbeit erfordert





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