Sibel Kekilli zeigt sich erstmals öffentlich mit Ehemann bei türkischem Filmfestival und wird mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Die Schauspielerin Sibel Kekilli trat zusammen mit ihrem Ehemann Andreas Dauerer beim 26. Türkischen Filmfestival in Frankfurt auf. Bei der Gala erhielt sie einen Ehrenpreis für ihre Karriere. Zuvor war sie beim Gedenken an den verstorbenen Schauspieler Yılmaz Zafer zutiefst gerührt.

Schauspielerin Sibel Kekilli (45) erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Dauerer (47) beim 26. Türkischen Filmfestival in Frankfurt. Das Paar zeigte sich erstmals öffentlich nach der Hochzeit , wobei beide Eheringe trugen.

Kekilli, die ihr Privatleben stets stark abgeschirmt hatte, wirkte gelöst und glücklich an der Seite ihres Mannes, der sie liebevoll "Schatzi" nannte. Während der Veranstaltung wurde sie mit einem Ehrenpreis für ihre außergewöhnliche Karriere ausgezeichnet. Zuvor war sie jedoch zutiefst bewegt, als der posthume Ehrenpreis an den türkischen Schauspieler Yılmaz Zafer verliehen wurde, der 1995 im Alter von 38 Jahren starb. Seine Witwe und sein Sohn nahmen die Auszeichnung entgegen, und Kekilli wischte sich sichtbar gerührt Tränen aus den Augen.

Später bedankte sie sich für ihren eigenen Preis mit den Worten: "Soll das ein Hinweis sein, dass ich aufhören soll?

" Auf Fragen zur Hochzeit reagierte sie ausweichend, betonte aber, nur zum Preis Statement abgeben zu wollen. Der goldene Ring an ihrer Hand und die liebevolle Begleitung ihres Mannes sprachen jedoch eine deutliche Sprache. Kekilli, die durch "Gegen die Wand" bekannt wurde und später als Shae in "Game of Thrones" weltweite Bekanntheit erlangte, war von 2010 bis 2017 in der Kieler "Tatort"-Reihe zu sehen.

Der Abend des Filmfestivals markierte einen besonderen Moment, in dem sie sowohl ihre professionellen Erfolge als auch ihr privates Glück feierte. Andreas Dauerer, ein Fotokünstler, blieb stets an ihrer Seite, und ihre innige Verbundenheit wurde von vielen Gästen bemerkt. Die Veranstaltung ehrte zudem die Erinnerung an Yılmaz Zafer, was bei Kekilli tiefe Emotionen auslöste. Insgesamt war es ein Abend voller Ehrungen, berührender Momente und des ersten öffentlichen Auftritts des Paares als Eheleute.

Die Preisverleihung unterstrich ihre Bedeutung als eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen mit türkischen Wurzeln, während ihr öffentliches Bekenntnis zur Ehe eine seltene private Offenheit darstellte





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