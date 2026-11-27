Einiger Berichte zufolge könnte schon zu Nikolaus am 2. Advent ein sibirischer Winter auf Deutschland zukommen. Doch wie wahrscheinlich ist so ein Dauerfrost für uns?

- Einiger Berichte zufolge könnte schon zu Nikolaus am 2. Advent ein sibirischer Winter auf Deutschland zukommen. Doch wie wahrscheinlich ist so ein Dauerfrost für uns?

Ein Winter so knackig kalt, dass Flüsse zufrieren und man nicht einmal den Hund vor die Türe schicken möchte, das scheint im Hinblick auf den Klimawandel sehr weit entfernt. Doch möchte man derGlauben schenken, haben wir aktuell genau auf so eine Phase von Dauerfrost so gute Chancen wie schon viele Winter nicht mehr.

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Der Grund dafür ist nicht etwa ein plötzliches Ende der Klimakrise – die bleibt der Welt weiterhin erhalten –, sondern ein Hochdruckgebiet, das sich über Osteuropa und Russland breitmacht. Unter diesem Hochdruckgebiet wird es richtig kalt, lautbis zu –33 Grad in Russland. Diese Temperaturen werden aller Voraussicht nach nicht in nächster Zeit bei uns in Deutschland zu messen sein.