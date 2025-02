Sibylle Schmidt: AfD-Kandidatin in Kreuzberg – Ein Tag mit Drogen-Hotspots, Kritik an der AfD und Wahlkampf

Ein Tag mit der parteilosen AfD-Kandidatin Sibylle Schmidt im linken Kreuzberg: Besuch der Drogen-Hotspots, Diskussion mit der Türkischen Gemeinde und Wahlkampf in Friedrichshain.

Sibylle Schmidt ist eine parteilose Kandidatin der AfD im linken Kreuzberg . Ein Tag mit ihr – samt Angriff auf den Wahlkampf stand, Treffen mit der Türkischen Gemeinde und Besuch der Drogen-Hotspots. Ein polnischstämmiger Ex-Boxer namens Joachim und eine ehemalige linksalternative Kreuzberg er Szene-Ikone gehen vom Kottbusser Damm in einen Hinterhof, dann treten sie in ein heruntergekommenes Treppenhaus. Dort hängt ein ausgedrucktes Schild, das auf eine Tür im Erdgeschoss zeigt: „Fraueneingang“.

Auf der Tür steht: „Frauen-Gebetsraum". Joachim lacht und sagt: „Ich geh' trotzdem hier hoch." Später stößt noch ihr Ehemann dazu, ein Lateinamerikaner, der vor 30 Jahren nach Deutschland kam und blieb. Die drei sind auf dem Weg zu einer Diskussionsveranstaltung der Türkischen Gemeinde zur Bundestagswahl. Zwar werden sie nicht auf dem Podium sprechen, aber immerhin wurden sie von einem führenden Mitglied der Gemeinde eingeladen. Und das, obwohl alle drei aktive Unterstützer der AfD sind. 2005 hieß es im Stadtteilmagazin Kreuzberger Chronik über Schmidt: „Sibylle Schmidt als Bundestagskandidatin, das wäre etwas, wo sich mancher Kreuzberger überlegen würde, doch mal wieder zur Wahl zu gehen." Damals war sie Mitglied in der SPD. Die Autoren des Artikels hätten wohl nicht zu träumen gewagt, dass Schmidt einige Jahre später für eine rechtspopulistische Partei als parteilose Direktkandidatin antreten würde. Die Berliner AfD wird als rechtsextrem eingestuft. Als Schmidt im Jahre 2017 zum ersten Mal für die AfD antrat, war das Medieninteresse groß. Wie konnte diese ehemalige Hausbesetzerin, ein Kreuzberger Urgestein, Ex-Taz-Mitarbeiterin, bloß zur AfD gehen? Noch dazu in einem Bezirk, in dem Schmidt in den vergangenen Jahren gerade einmal etwa fünf Prozent der Erststimmen holte? Den Wechsel zur AfD erklärte Schmidt damals mit der Flüchtlingskrise und der Migrationspolitik der Merkel-geführten Regierung. Aber schon 2005 hatte sie der Kreuzberger Chronik gesagt: „Das beseelte Grinsen, das manche Alternative überfällt, wenn es um Multikulti und türkische Migranten geht, sollte durch kritisches Verständnis ersetzt werden." Sie sitzt mit ihren beiden Begleitern in den vorderen Reihen im Veranstaltungsaal der Islamischen Gemeinschaft Millî-Görüş (IGMG), die der Verfassungsschutz demzurechnet. Eine Band spielt traditionelle türkische Musik. Auf dem Podium sitzen Vertreter aller größeren Parteien abseits der AfD, von der Linken bis zur CDU. Der Moderator des Abends, Suat Özkan, frisch gewählter Generalsekretär der Türkischen Gemeinde, kommt immer wieder auf die fehlende Anerkennung für die Gastarbeitergeneration zu sprechen, antimuslimische Ressentiments, das Fehlen eines kommunalen Wahlrechts für Nicht-Deutsche. Und vor allem: seine Ablehnung der AfD, die er deutlich zur Sprache bringt. Doch diese AfD sitzt im Publikum, in Person von Sibylle Schmidt und ihren Begleitern. Und die hören zu, schweigen während der Schweigeminute für die Opfer der jüngsten Anschläge, klatschen, als Özkan Als Özkan die Politiker auf dem Podium auffordert, doch einmal Moscheen zu besuchen, anstatt nur von ihnen zu reden, raunt Joachim verärgert: „Und wann gehen die mal in eine katholische Kirche?" Schmidt ermahnt ihn freundlich. Schließlich ist es bemerkenswert, dass manche in der Türkischen Gemeinde überhaupt den Dialog suchen und dieses Jahr keine Wahlempfehlung für eine konkrete Partei ausgesprochen haben. Sie wertet das wohl als Offenheit – auch für die Partei, für die sie antritt. Dass das so ist, hat wohl auch mit gemeinsamen Interessen zu tun. Denn Sibylle Schmidts wichtigstes Thema ist die Drogenpolitik. Gerade die Stadtteile mit den höchsten Anteilen türkischstämmiger Berliner – Kreuzberg und Wedding – ächzen unter der zunehmenden Last von Süchtigen, Obdachlosen und Dealern. Gewalt, Schmutz und Verwahrlosung sind die Folgen, die an Orten wie dem Kottbusser Tor, dem Ort gehen, wo Schmidt am nächsten Morgen mit ihren „Wundertüten" Wahlkampf macht. Schmidt, die von 2016 bis 2021 als Parteilose für die AfD im Kreuzberger Kommunalparlament saß, schreibt das dem Desinteresse von SPD und Grünen zu. „Die haben in den fünf Jahren versucht, gar nicht erst über das Thema zu sprechen", sagt sie. Das Gefühl, Politik und Justiz blieben untätig, teilen auch viele Anwohner der betroffenen Orte. Die Polizei versuche, ihren Job zu machen, aber die Entscheidungen der Richter seien einfach zu nachgiebig, sagt Schmidt.„Die ganzen Ausländer nehmen uns die Wohnungen weg!", sagt eine Passantin Am nächsten Morgen, in ganz anderer Umgebung. Sibylle Schmidt macht vor einem Supermarkt in Friedrichshain Wahlkampf, verteilt blaue „Wundertüten", wie sie sie nennt. Ohne Parteilogo. Daneben steht die CDU mit ihrem ähnlich chancenlosen Direktkandidaten. Zwischen den ordentlichen Ostberliner Plattenbauten wirkt das linke Kreuzberg weit weg. Schmidt sagt, das hier sei ihre Hochburg. Sie erkenne sofort, „wer unsere Kundschaft ist"





