Sicher in den Urlaub: Checkliste zum Schutz der Wohnung vor Einbruch und Schäden

Prüfen Sie diese essenziellen Schritte vor Ihrer Abreise. Von Stromsperren bis Smart Home, damit Ihre Wohnung sicher bleibt.

Die Koffer sind bereits gepackt und die Vorfreude auf den Urlaub groß, doch die Sicherheit der eigenen vier Wände darf dabei nicht vergessen werden. Bevor man für eine längere Geschäftsreise oder einen individuellen Ferienaufenthalt die Wohnung verlässt, gilt es, gezielte Vorkehrungen zu treffen. Nur so lässt sich vermeiden, dass bei der Rückkehr ein böses Erwachen durch Einbruch oder Wasserschäden droht. Eine strukturierte Vorbereitung stellt sicher, dass das Zuhause auch in Abwesenheit des Eigentümers geschützt und gepflegt bleibt.

Präsenz simulieren und Post erledigen lassen

Es ist entscheidend, dass jemand in der Wohnung nach dem Rechten sieht, wenn keine Bewohner anwesend sind. Diese Vertrauensperson sollte den Schlüssel besitzen und nicht nur Blumen gießen oder Haustiere versorgen, sondern auch regelmäßig nach dem Rechten sehen und den Briefkasten leeren. Auf bestimmte Briefe, insbesondere solche von Behörden, muss sofort reagiert werden, da verspätetes Lesen der Post keine Entschuldigung für das Verpassen von Fristen darstellt. Eine fehlende Briefkastenkontrolle kann daher schwerwiegende rechtliche oder finanzielle Folgen nach sich ziehen.

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Neben der physischen Kontrolle der Post ist es ratsam, das Erscheinungsbild der bewohnten Wohnung zu erhalten. Da nicht jeder über eine vollständige Alarmanlage verfügt, die alle Öffnungen überwacht und sofort die Polizei informiert, müssen Alternativen her. Alle Fenster und Türen müssen vor der Abreise sorgfältig verschlossen sein. Der Schlüssel sollte keinesfalls draußen am Fenster oder unter der Matte versteckt werden, da dies Einbrechern den Zugang erleichtert.

Ein effektives Mittel zur Simulierung von Anwesenheit sind Lampen mit Zeitschaltuhren. Diese schalten sich automatisch ein und aus, wodurch Außenstehende nicht sofort erkennen, ob die Wohnung wirklich leer steht. Noch komfortabler und individueller lassen sich diese Abläufe mit Smart-Home-Systemen steuern. Über das Handy können Lichtquellen von unterwegs ein- und ausgeschaltet werden, sodass kein regelmäßiges Muster erkennbar ist. Meldet das System eine geöffnete Tür, sollte der Eigentümer vor dem Notruf prüfen, ob nicht doch die Vertrauensperson eingetreten ist.

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Küche kontrollieren und Heizung richtig einstellen

In der Küche gilt es, sorgfältig zu prüfen, ob noch verderbliche Waren im Kühlschrank oder Brotkasten liegen. Ebenso müssen die Mülleimer geleert und die Spülmaschine entleert werden, wobei diese am besten einen Spalt offen gelassen wird, um Durchzug zu gewährleisten. So lassen sich unangenehme Gerüche und die Entstehung von Schimmel effektiv vermeiden. Ein einfacher Gang durch alle Schränke hilft dabei, versteckte Nahrungsquellen für Schädlinge oder Quellen für Fäulnis zu identifizieren und zu beseitigen.

Auch im Keller und auf dem Dachboden ist eine Kontrolle auf dichte Fenster und Öffnungen ratsam, um unerwünschte Eindringlinge oder Witterungseinflüsse abzuwehren. Alle Wasserhähne sollten fest zugedreht und das Wasser für Geräte wie die Waschmaschine oder Spülmaschine abgestellt werden, um Leckagen zu verhindern. Ist die Heizung nicht mehr benötigt, schalten Experten das System ab. Sind die Heizungspumpen ausgeschaltet, spart dies viel Strom. Bei kühleren Außentemperaturen sollte die Anlage jedoch mindestens auf 16 Grad eingestellt bleiben.

Diese Mindesttemperatur von 16 Grad verhindert Schimmelbildung und Kälteschäden an den Leitungen oder Wänden. Es ist zudem wichtig, den FI-Schalter nicht einfach zu betätigen. Der Fehlerstrom-Schutzschalter schaltet bei Fehlerströmen automatisch den Stromkreis ab, wodurch oft auch der Kühlschrank oder die Gefriertruhe ausgeschaltet werden. Ein solches plötzliche Abschalten führt bei der Rückkehr zu einem bösen Erwachen durch verdorbene Lebensmittel. Stattdessen sollten nicht benötigte Geräte einzeln vom Netz genommen werden, idealerweise mittels schaltbarer Steckerleisten.

Stromkosten senken und Wertgegenstände sichern

Das Trennen einzelner Geräte von der Stromversorgung dient nicht nur dem Schutz, sondern auch der Kosteneinsparung. Im Stand-by-Modus verbrauchen elektrische Geräte weiterhin Strom. Nach Berechnungen der Deutschen Energie-Agentur kostet allein der Stand-by-Betrieb der elektrischen Geräte jeden deutschen Haushalt durchschnittlich mehr als 100 Euro im Jahr. Durch das gezielte Abstecken oder das Nutzen intelligenter Steckerleisten lässt sich dieser unnötige Verbrauch erheblich reduzieren.

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Neben den technischen Aspekten gilt es, wertvolle Gegenstände vor Diebstahl zu schützen. Wichtige Unterlagen, Bargeld oder Schmuck sollten keinesfalls offen in der Wohnung liegen bleiben. Verstauen Sie Wertgegenstände so, dass diese nicht sichtbar sind. Am besten eignet sich ein kleiner Tresor, der zusätzlich mit einem stillen Alarm gesichert werden kann. Kommt es im Urlaub zu einem Einbruch, löst dieser Alarm aus und schickt eine Nachricht auf das Handy, ohne ein lautes Geräusch zu verursachen und potenzielle Diebe nicht zu alarmieren.

Für Urlauber, die nicht mit dem Auto anreisen, sondern ein Fahrzeug vor Ort parken lassen, ist ebenfalls Vorsicht geboten. Wenn keine Anwesenheit gegeben ist, sollte eine Vertrauensperson beauftragt werden, alle drei Tage nach dem Auto zu sehen. Denn es könnten temporäre Halte- oder Parkverbotszonen eingerichtet werden, deren Zeichen nicht sofort wahrgenommen werden. Ist die Drei-Tage-Frist um, können Fahrzeuge abgeschleppt werden, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten führt.

Um dies zu verhindern, sollte der Vertrauensperson auch ein Autoschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere überlassen werden, damit das Auto bei Bedarf umgeparkt werden kann. Diese kleinen Maßnahmen in der Vorbereitung schaffen die notwendige Sicherheit. Wer diese Checkliste abarbeitet, kann entspannt aufbrechen. Die Kombination aus physischer Kontrolle durch Bekannte, technischer Überwachung und der richtigen Einstellung von Haustechnik garantiert, dass die Wohnung in guter Ordnung bleibt, während man sich den Urlaub verdient.