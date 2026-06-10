Sichere Handeln-Funktion auf Vontobel Markets

Mit brokerize können Sie das Wertpapier handeln, ohne sich erneut bei Ihrem Broker einloggen zu müssen. Die Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher und werden verschlüsselt ausgetauscht.

Wenn Sie ein interessantes Produkt auf der Vontobel Markets Webseite entdeckt haben, können Sie einfach den Button 'Kauf' oder 'Verkauf' auswählen, um das Wertpapier zu handeln.

Dazu brauchen Sie ein Depot bei einem unserer Partner-Broker. Wählen Sie den gewünschten Broker aus und schon beginnt der Login, um eine sichere und stabile Verbindung mit Ihrem Depot aufzubauen. Nach dem Broker-Login können Sie auf Ihr Depot zugreifen und sofort mit dem Handel starten, ohne Vontobel Markets verlassen zu müssen. brokerize ist der Schnittstellenanbieter und Technologie-Partner von Vontobel für die Handeln-Funktion.

Durch die Zusammenarbeit mit brokerize kann Vontobel eine besonders benutzerfreundliche Handeln-Funktion anbieten, die direkt in die Vontobel Plattform integriert ist. Die Daten sind bei Nutzung der Schnittstelle sicher. brokerize legt größten Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. Jeglicher Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und ist nur für Sie auf Ihrem Endgerät sichtbar. Durch die HTTPS-/TLS-Verschlüsselung können die Daten während der Session nicht durch Dritte verändert, gelesen oder manipuliert werden.

Alle Daten werden zwischen Ihrem Browser und Ihrem Broker ausgetauscht. Vontobel kann lediglich einsehen, welchen Broker ein Anleger über Vontobel Markets nutzt, jedoch nicht auf weitere Depotdaten zugreifen. Weder Vontobel noch der Schnittstellenanbieter brokerize sehen Ihren Depotbestand noch was Sie tatsächlich kaufen und verkaufen. Es findet keinerlei Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt





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Google arbeitet an einer Funktion, die Anruflinsen beim Klingeln liefertGoogle arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, die bereits beim Klingeln Hinweise zum Anlass eines Anrufs liefert. So sollen Nutzer schneller erkennen, wie wichtig ein Gespräch ist.Die Neuerung trägt den Namen "Expressive Calling". Nach einem Bericht des Online-Magazins "" können Anrufer vor dem Gespräch einen passenden Grund auswählen. Dieser wird anschließend an die angerufene Person übermittelt und beim eingehenden Anruf angezeigt. Derzeit sind laut dem Bericht die Kategorien "Catch up", "News to share" und "Quick question" vorgesehen. Damit lässt sich etwa kennzeichnen, ob es um ein lockeres Gespräch, Neuigkeiten oder eine kurze Frage geht. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Geräte die Funktion unterstützen. Bei Anrufen von besonders wichtig ist die Möglichkeit, Anrufe als dringend zu markieren. Laut dem Bericht sollen solche Gespräche bei aktivierter Funktion auf beiden Geräten besonders hervorgehoben werden. Sie könnten einen speziellen Ton auslösen und sogar den Nicht-Stören-Modus unterbrechen. Auch nach einem verpassten Anruf soll sichtbar bleiben, dass der Anrufer das Gespräch als dringend eingestuft hatte. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass für die Übermittlung der Information eine SMS-Berechtigung nötig ist. Dem Bericht zufolge könnte der Anrufgrund per SMS an das andere Gerät gesendet werden. Dadurch wäre die Funktion langfristig nicht zwingend auf Googles Telefon-App beschränkt. Wann "Expressive Calling" erscheint, ist bislang unklar. Die Hinweise stammen aus einer Beta-Version der Google-Telefon-App. Zudem vermutet 9to5Google, dass die Neuerung zunächst nur auf Pixel-Smartphones verfügbar sein könnte. Auch andere Funktionen führte

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