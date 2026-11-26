Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert angesichts der hohen Ausgaben für die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert angesichts der hohen Ausgaben für die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Generell seien die Sicherheit svorkehrungen bei solchen Veranstaltungen Sache der Kommunen, sagte DStGB-Präsident Ralph Spiegler am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Am Ende diene dies aber auch "der Terrorabwehr, insoweit sind insbesondere die Länder gefordert, uns finanziell unter die Arme zu greifen". Die Debatte über strengere Sicherheitsmaßnahmen und die Übernahme der dafür nötigen Kosten war unter anderem durch den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 ausgelöst worden, bei dem sechs Menschen getötet wurden.

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"Wir sind in einer Zwangsposition zwischen finanziellem Bankrott auf der einen Seite und Sicherheitsbedürfnissen auf der anderen Seite", sagte Spiegler. "Dadurch, dass wir finanziell wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen, ist es oftmals so, dass Gemeinden überlegen, Weihnachtsmärkte ausfallen zu lassen. " Er rief Bund und Länder auf, für eine "hinreichende Finanzausstattung der kommunalen Ebene" zu sorgen, um es den Gemeinden zu ermöglichen, auch freiwillige Leistungen wie einen Weihnachtsmarkt zu finanzieren.